Zürich/Berlin (ots) -Der Verwaltungsrat von Zattoo hat Tina Rodriguez zur CEO ernannt. Sie führt das Unternehmen seit April 2026 als CEO ad interim, nachdem Roger Elsener Zattoo verlassen hat. In ihrer neuen Funktion wird sie die strategische Transformation und das weitere Wachstum von Zattoo vorantreiben.Tina Rodriguez ist seit Januar 2026 bei Zattoo tätig, zuerst als Chief Consumer Officer und seit April 2026 zusätzlich als CEO ad interim. Zuvor hatte sie führende Funktionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz und Unitymedia inne.Seit ihrem Amtsantritt konnte Zattoo wichtige Impulse innerhalb der eingeschlagenen Strategie setzen. Dazu zählen die Vermarktungspartnerschaft mit Ströer, der Einstieg ins eigene FAST-Channel-Geschäft mit Zeno True Crime sowie namhafte Neukundengewinne im B2B-Bereich, darunter Joyn Schweiz als neuer Kunde für Zattoo Ingest. Zudem ging Zattoo Orchestrate bei Elisa Eesti, einem estnischen Anbieter von TV- und Entertainmentdiensten, erstmals erfolgreich in den Live-Betrieb und markierte damit einen wichtigen Meilenstein für das Zattoo-Modular-Portfolio.Daniel Mönch, Verwaltungsratspräsident Zattoo: "Wir freuen uns, Tina Rodriguez zur CEO von Zattoo zu ernennen. Sie hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten mit klarer strategischer Führung geleitet, den Transformationsprozess konsequent weitergeführt und intern wie extern für Stabilität gesorgt. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen."Tina Rodriguez, CEO Zattoo: "In den vergangenen sechs Monaten konnten wir als Team eine Menge bewegen und in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld unsere Strategie der Transformation und Innovation weiterentwickeln. Mein Dank gilt dem Verwaltungsrat für das mir ausgesprochene Vertrauen und insbesondere allen Zattooies, die mich in den vergangenen Monaten mit ihrer exzellenten Arbeit unterstützt haben. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit!"Über Zattoo:Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 220 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. In der Schweiz, Deutschland und Österreich bietet Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl von Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als TV-as-a-Service-Angebot an. Zudem bietet Zattoo CTV-Advertising-Sales und AdTech-Lösungen für Werbetreibende und Partner im Streaming-Umfeld. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent. Seit 2021 leistet Zattoo einen Beitrag zum Klimaschutz und ist ClimatePartner-zertifiziert.Pressekontakt:Tina Thommen+41 76 324 79 63, press@zattoo.comFür weitere Informationen: https://zattoo.com/company/press/Original-Content von: Zattoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70589/6356019