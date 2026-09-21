Berlin (ots) -Vom 22. bis 27. September 2026 finden in Shanghai die Weltmeisterschaften der Berufe statt, die WorldSkills 2026. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt mit sechs hochqualifizierten Nachwuchskräften in fünf Gewerken an. Bundesbauministerin Verena Hubertz übernimmt ab sofort die Schirmherrschaft über das Team."Deutschlands Bauhandwerk ist stark, innovativ und international wettbewerbsfähig. Das Nationalteam zeigt eindrucksvoll, welche Karrieremöglichkeiten Talent, gepaart mit harter Arbeit, Leidenschaft und einer exzellenten Ausbildung, eröffnet. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft zu übernehmen und das Baugewerbe-Team zu unterstützen. Für die Weltmeisterschaften wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem Freude daran, ihr Können auf internationaler Bühne zu beweisen."Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe, bedankt sich für die Unterstützung: "Die Schirmherrschaft von Bundesbauministerin Verena Hubertz ist eine ganz besondere Wertschätzung für unser Nationalteam und unglaublich wichtig! Denn jeder aus dem Team hat sich durch eine hervorragende Ausbildung, anspruchsvolle Wettbewerbe und unzählige Trainingsstunden seinen Platz auf internationaler Bühne hart erarbeitet. Dahinter stehen großartige Leistungen, viel Einsatz und die engagierte Unterstützung der Trainerinnen, Trainer und Betreuer. Allen gemeinsam gebührt unser Dank und unsere Anerkennung!"Dem Team drückt Schubert-Raab fest die Daumen: "Ich bin schon jetzt unglaublich stolz auf unser Team. Jetzt heißt es für euch: konzentriert bleiben, alles geben, fair kämpfen und Teamgeist zeigen! Wir drücken euch und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom gesamten Team Germany die Daumen! Ihr könnt stolz auf euch sein - und jetzt zeigt, was ihr draufhabt!"Das Nationalteam Baugewerbe für ShanghaiDas Team des Deutschen Baugewerbes tritt in fünf Wettbewerbsdisziplinen an:- Stuckateur: Maximilian Buerger1 (22), Nordrhein-Westfalen- Zimmerer: Florian Dorer (22), Baden-Württemberg- Maurer: Leonhard Eham (20), Bayern- Fliesenleger: Niko Schleicher (21), Saarland- Beton- und Stahlbetonbauer: Tim Arnold (20) und Jakob Distler (20), BayernBegleitet und trainiert werden die Teilnehmer von den Bundestrainerinnen und Bundestrainern Betonbaumeisterin Jule Janson, Fliesenlegermeister Marcel Beyer, Maurermeister Kevin Kuck, Zimmerermeister Michael Rieger sowie Stuckateur- und Trockenbaumeister Josef Gruber.Über das Nationalteam BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes vereint die besten Nachwuchshandwerkerinnen und Nachwuchshandwerker der Gewerke Fliesenlegen, Maurern, Zimmern, Stuckateurhandwerk sowie Beton- und Stahlbetonbau. Träger des Teams ist der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB).Mit der Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben fördert der ZDB Spitzenleistungen im Bauhandwerk und macht die hohe Qualität der dualen Ausbildung sichtbar. Die Mitglieder des Nationalteams sind zugleich Botschafterinnen und Botschafter für eine der größten und wichtigsten Wirtschaftsbranchen Deutschlands.Mehr unter www.nationalteam-baugewerbe.deWorldSkills 2026 in ShanghaiUnter dem Motto "Master Skills Change Your Future" treffen sich vom 22. bis 27. September 2026 rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern und Regionen in Shanghai. In insgesamt 64 Berufen messen sie ihre beruflichen Fähigkeiten.Deutschland ist als "Team Germany" (WorldSkills Germany) mit 36 Spitzenfachkräften in 31 Disziplinen vertreten.Die WorldSkills finden alle zwei Jahre statt und gelten als Weltmeisterschaft der Berufe. Für das Deutsche Baugewerbe sind die internationalen Wettbewerbe eine wichtige Plattform, um die Leistungsfähigkeit des Bauhandwerks und die hohe Qualität der dualen Ausbildung sichtbar zu machen.Leistungsstarke PartnerDie Teilnahme des Nationalteams Baugewerbe an internationalen Wettbewerben ist nur mit der Unterstützung starker Partner möglich. Zu den Sponsoren gehören Adolf Würth GmbH & Co. KG, BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.Ein Bild der Bundesbauministerin mit dem Nationalteam Baugewerbe finden Sie hier (https://www.zdb.de/meldungen/bundesbauministerin-uebernimmt-schirmherrschaft-fuer-nationalteam-deutsches-baugewerbe-das-ist-das-team-fuer-shanghai).________________1 Maximilian Bürger rückt für Anna-Petra Vogel (Bayern) nach, die verletzungsbedingt nicht antreten kann.Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6356018