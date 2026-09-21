Paris (www.anleihencheck.de) - Kein Krieg, aber auch kein Frieden: Die sich weiter verstärkende Volatilität zeigt die Sensibilität der Märkte gegenüber geopolitischen Entwicklungen, so Michael Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild Asset Management im aktuellen Market Flash.Im Nahen Osten hätten die Spannungen wieder zugenommen, nachdem ein Treffen des Golf-Kooperationsrats mit dem Iran abgesagt und die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens durch Drohnen beschädigt worden seien. Die Angriffe der Huthis auf Saudi-Arabien würden erneut die Gefahr eines längeren Aussetzens der Ölversorgung verdeutlichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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