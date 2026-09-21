Der Staatsfonds von Katar, die Qatar Investment Authority, erwägt eine Partnerschaft mit der US-Großbank, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Die geplante Partnerschaft hat ein Volumen von über 20 Mrd. $ und soll sich über öffentliche und private Märkte in Aktien und Krediten erstrecken. Eine ähnliche Kooperation hatte die Qatar Investment Authority bereits Anfang 2026 mit Goldman Sachs (GS) vereinbart. Sie umfasst ein Mandat über 15 Mrd. $ sowie eine Initiative für private Märkte über 5 Mrd. $, die auf mittelständische Unternehmen in den USA ausgerichtet ist.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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