NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain gab in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals ab, die am 24. September von H&M anstehen. Er geht davon aus, dass die Umsatzdynamik und der Ausblick entscheidende Faktoren für die Bewertung des Modekonzerns bleiben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 18:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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