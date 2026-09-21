Wie geht es mit den Öl- und Gaspreisen weiter? Welche Auswirkungen haben die Energiepreise auf die Inflation? Wie reagieren EZB und Fed darauf? Zeigen sich die Zinserwartungen auch in den Anleiherenditen?

In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein - kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.

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Blickpunkt Zins: Energie bleibt teuer. Was bedeutet das für die Zinsen? - YouTube