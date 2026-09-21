Düsseldorf/Singhofen (ots) -Erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum digitalen Versorger der Regionen- Dank kontinuierlichem Kundenwachstum Meilenstein der Unternehmensentwicklung erreicht.- Die breite Aufstellung über mehrere Kundensegmente stärkt die Position von Deutsche Glasfaser als verlässlicher Partner für digitale Infrastruktur.- Nach Anzahl der Festnetzkunden ist die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser das fünftgrößte Telekommunikationsunternehmen Deutschlands.Deutsche Glasfaser hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mit der Aktivierung des millionsten Kunden in Singhofen, Rheinland-Pfalz, überschreitet der Breitbandanbieter eine neue Wegmarke in seiner Unternehmensgeschichte. Der Kundenzuwachs belegt die Nachfrage nach leistungsfähiger, zukunftssicherer Glasfaserinfrastruktur und unterstreicht die wichtige Rolle von Deutsche Glasfaser bei der Versorgung von ländlichen und suburbanen Regionen."Eine Million Kunden auf unserem eigenen Netz zu versorgen, ist ein toller Erfolg für das Unternehmen und das gesamte Team von Deutsche Glasfaser. Digitale Teilhabe ist heute ein entscheidender Standortfaktor - für Privathaushalte ebenso wie für Wirtschaft, Bildung und öffentliche Einrichtungen. Wir zeigen, dass wir über ein leistungsfähiges Netz verfügen, das das Versorgungsbedürfnis unserer Kunden nach einem schnellen und verlässlichen Internetzugang über unterschiedliche Kundensegmente hinweg erfüllt", sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. "Und wir werden auch künftig daran arbeiten, immer mehr Kunden auf unser erstklassiges Netz zu holen und unseren Service dabei stetig zu verbessern."Die Basis für diesen Erfolg bildet ein breit aufgestelltes Kundenspektrum. Neben der großen Zahl an Privatkunden, die von schnellen FTTH-Anschlüssen profitieren und damit Zugang zu leistungsfähigen Glasfaserdiensten erhalten, trägt auch die Zusammenarbeit mit bundesweiten und regionalen Wholesale-Partnerunternehmen im Rahmen von Open Access zur guten Auslastung des Netzes bei.Ebenso wichtig ist das Geschäftskundensegment: Deutsche Glasfaser unterstützt Unternehmen mit Glasfaser- und Digitalisierungslösungen bei der Umsetzung ihrer digitalen Vorhaben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in sechs eigenen zertifizierten Rechenzentren deutschlandweit sichere Serverhousing-Lösungen sowie Internet- und IT-Services an. Ergänzend bleiben bestehende FTTC-Anschlüsse im Kundenstamm von inexio ein wichtiger Bestandteil der Versorgung - insbesondere dort, wo der flächendeckende Glasfaserausbau noch umgesetzt wird. Das Zusammenspiel dieser Geschäftsbereiche ist verantwortlich für die Erreichung dieses Meilensteins und stärkt die Position von Deutsche Glasfaser als verlässlicher Partner für digitale Infrastruktur.Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes schafft Deutsche Glasfaser die Grundlage für die digitale Zukunft zahlreicher Kommunen. Schnelle und stabile Internetverbindungen ermöglichen moderne Arbeitsmodelle, digitale Bildungsangebote, innovative Geschäftsprozesse und eine nachhaltige Entwicklung regionaler Lebens- und Wirtschaftsräume. Auch künftig wird das Unternehmen die Auslastung des Glasfasernetzes erhöhen und damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Zukunftsfähigkeit der Regionen leisten."Dass der millionste Anschluss der Deutschen Glasfaser ausgerechnet in einer Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis geschaltet wird, ist ein starkes Signal: Schnelles Internet ist längst keine Frage der großen Städte mehr. Glasfaser ist die Infrastruktur unseres Jahrhunderts und gelebte Daseinsvorsorge. Sie hält den ländlichen Raum lebendig und wettbewerbsfähig. Mein herzlicher Glückwunsch an die Jubiläumskundin und ein großer Dank an alle, die diesen Ausbau vor Ort und im ganzen Land möglich gemacht haben und möglich machen", so Staatssekretär Dr. Fedor Rose."Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Glasfasernetz in Singhofen kontinuierlich weiterwächst und die digitale Leistungsfähigkeit unserer Kommune dadurch nachhaltig gestärkt wird. Besonders wichtig ist für uns der Anschluss unserer drei Schulen an das Glasfasernetz, denn damit schaffen wir eine leistungsfähige Grundlage für zeitgemäßen digitalen Unterricht und eine moderne Bildungsinfrastruktur - ebenso wie für eine zukunftsfähige Verwaltung, zu der auch der Anschluss unseres Gemeindehauses beiträgt. Gemeinsam mit Deutsche Glasfaser gestalten wir die digitale Zukunft unserer Kommune - verlässlich, modern und nachhaltig", sagt Detlef Paul, Ortsbürgermeister von Singhofen.In Singhofen hat Deutsche Glasfaser den Ausbau des Glasfasernetzes bereits abgeschlossen und realisiert aktuell sogenannte Nachanschlüsse. Dabei handelt es sich um Anschlüsse, die in der ersten Ausbauphase aufgrund des abgeschlossenen Planungs- und Bauprozesses nicht berücksichtigt werden konnten, sowie um Kunden, die nach dem Bauprozess einen Vertrag abgeschlossen haben. Sie werden nun in die nächsten Ausbaumaßnahmen aufgenommen, sodass weitere Interessierte vor Ort von der leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur profitieren können.Die millionste Kundin von Deutsche Glasfaser, Heike Michel, sagt: "Dass ich der millionste Kunde von Deutsche Glasfaser bin, ist natürlich etwas Besonderes. Noch wichtiger ist für mich aber, dass ich jetzt von einer modernen Glasfaserinfrastruktur profitiere und damit bestens für die digitale Zukunft aufgestellt bin. Das ist ein gutes Gefühl. Unser alter Kupferanschluss kam immer öfter an seine Grenzen."Die überwiegende Mehrzahl seiner Kunden hat das Unternehmen eigenwirtschaftlich erschlossen; es ist aber auch im geförderten Ausbau aktiv. Als zweitgrößter Anbieter von FTTH-Glasfaserinfrastruktur ist die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser nach der Anzahl der Festnetzkunden das fünftgrößte Telekommunikationsunternehmen in Deutschland.Unternehmensgruppe Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von über elf Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.dePressekontakt:Dominik BeyerDeutsche Glasfaser Unternehmenskommunikationpresse@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6356077