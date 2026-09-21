Die SanDisk-Aktie hat sich nach dem heftigen Kursrückgang im Juli zuletzt wieder deutlich stabilisiert und kratzt nun erneut an der 1.800-US$-Marke. Allein am Freitag schoss der Wert um fast +11% nach oben. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so kann es jetzt weitergehen. S&P 100 sorgt für zusätzlichen Schub Der jüngste Kurstreiber ist zunächst technischer Natur: Seit heute gehört SanDisk offiziell zum S&P 100 und ersetzt dort Colgate-Palmolive. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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