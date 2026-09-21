Die Vonovia-Aktie hat seit ihrem Zwischenhoch im April satte -25% verloren. In meiner Analyse aus der Vorwoche blieb 16,90 € das bevorzugte Korrekturziel - mit aktuell 17,43 € ist diese Marke nunmehr greifbar nahe. Dort könnte zwar eine technische Gegenbewegung einsetzen. Von Entspannung kann angesichts des intakten Abwärtstrends und neuer politischer Unsicherheit rund um Berlin allerdings noch keine Rede sein. Berlin-Wahl erhöht die Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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