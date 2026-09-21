Die Atos-Aktie bleibt hochvolatil und hat allein am Freitag knapp -7% verloren. Operativ gibt es allerdings einige Fortschritte: Die Sanierung greift, neue Partnerschaften bringen Fantasie und auch beim wichtigen Thema digitale Souveränität baut Atos seine Position weiter aus. Die Sanierung zeigt erste Wirkung Hinter Atos liegen schwierige Jahre, doch bei den jüngsten Halbjahreszahlen waren erstmals deutlichere Fortschritte zu erkennen. Im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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