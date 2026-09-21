Die EZB macht den Wertpapierhandel fit für das Digitalzeitalter. Über ein neues System können Banken digitale Vermögenswerte künftig direkt in risikofreiem Zentralbank-Euro abrechnen. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Notenbanken des Euroraums wagen einen bedeutenden Schritt in die digitale Finanzzukunft. Mit dem Start der neuen Plattform namens Pontes ermöglicht das Eurosystem Finanzinstituten künftig, digitale Wertpapiere direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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