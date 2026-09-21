Der ePowerFun ePF-2 PRO ist Testsieger im F.A.Z. Kaufkompass unter 48 geprüften Modellen; bei scootervergleich.net erreicht er 95,39 Prozent. Für lange Strecken eignet sich der ePF-3 mit bis zu 140 Kilometern, für hohen Fahrkomfort der ePF-PULSE+, für die letzte Meile der nur 15,9 Kilogramm schwere ePF-SKATE. Der Markt ist unübersichtlich geworden. Der F.A.Z. Kaufkompass hat für seinen Vergleich 48 Modelle geprüft, scootervergleich.net 47 Modelle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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