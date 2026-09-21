Ungeachtet des robusten Gesamtmarktes stehen die Auto-Titel im DAX massiv unter Druck. Auch die Aktie des Stuttgarter Autobauers kann sich der Situation nicht entziehen.Die Probleme der deutschen Autobauer sind hinlänglich bekannt. Absatzprobleme auf dem chinesischen Markt und Konkurrenzdruck auf dem heimischen Markt stehen stellvertretend für zahlreiche Schwierigkeiten. Die jüngste Gewinnwarnung von Volkswagen schockte den gesamten Sektor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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