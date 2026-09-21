München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Karin Prien (CDU, Bundesbildungsministerin)
Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)
Rolf Mützenich (SPD, ehemaliger Fraktionsvorsitzender)
Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)
Lars Sänger (MDR)
Dagmar Rosenfeld (Podcast: Machtwechsel)
Folgen der Landtagswahlen für die Bundesregierung
Darüber diskutieren die Bundesbildungsministerin und stellvertretende Parteivorsitzende Karin Prien (CDU) und der Parteivorsitzende Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Kurs der SPD und Diplomatie im Ukrainekrieg
Im Studio: der Bundestagsabgeordnete und langjährige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich (SPD).
Es kommentieren: die langjährige ZDF-heute Moderatorin Petra Gerster, Fernsehmoderator und MDR-Journalist Lars Sänger sowie die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6356103
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Karin Prien (CDU, Bundesbildungsministerin)
Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)
Rolf Mützenich (SPD, ehemaliger Fraktionsvorsitzender)
Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)
Lars Sänger (MDR)
Dagmar Rosenfeld (Podcast: Machtwechsel)
Folgen der Landtagswahlen für die Bundesregierung
Darüber diskutieren die Bundesbildungsministerin und stellvertretende Parteivorsitzende Karin Prien (CDU) und der Parteivorsitzende Felix Banaszak (B'90/Grüne).
Kurs der SPD und Diplomatie im Ukrainekrieg
Im Studio: der Bundestagsabgeordnete und langjährige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich (SPD).
Es kommentieren: die langjährige ZDF-heute Moderatorin Petra Gerster, Fernsehmoderator und MDR-Journalist Lars Sänger sowie die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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