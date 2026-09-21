Mainz (ots) -Die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben die politischen Kräfteverhältnisse in beiden Ländern verändert. Wer will oder kann mit wem regieren? Was bedeuten die Wahlergebnisse für das Land und die Bundesregierung? Das "ZDF spezial: Nach den Wahlen - Wie weiter in Bund und Ländern?" greift diese Fragen am Tag nach der Wahl, am Montag, 21. September 2026, 19.25 Uhr, im ZDF auf. Und am späteren Abend wird ab 22.15 Uhr im ZDF in einem "maybrit illner spezial" über die Folgen des Wahlausgangs diskutiert.In Berlin geht die Linke als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, in Mecklenburg-Vorpommern wurde die AfD stärkste Partei. Nun beginnt die Suche nach tragfähigen Mehrheiten und neuen Regierungsbündnissen. Wie reagieren die Parteien auf das Abschneiden von AfD, CDU, SPD, Grünen und Linken? Und was bedeutet der Wahlausgang für die Bundespolitik und die Bundesregierung von Friedrich Merz? Darüber spricht im "ZDF spezial" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die Reaktionen aus den Parteien und die politischen Folgen der Wahlen werden eingeordnet.Die Gäste bei "maybrit illner spezial" am Tag nach den WahlenNach den Landtagswahlen diskutiert Maybrit Illner in einer Spezialausgabe im ZDF mit diesen Gästen: mit Thorsten Frei (CDU), dem Vorsitzenden der Unionsfraktion, dem früherem SPD-Chef Sigmar Gabriel (Vorsitzender "Atlantik Brücke e. V."), mit dem Politikwissenschaftler Prof. Christian Stecker, der Brandmauern und flexible Mehrheiten erforscht, und mit Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Kurz zugeschaltet aus Schwerin wird Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2026) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDFheute live zu den Wahlen (https://www.zdfheute.de/video/zdfheute-live/wahlergebnisse-mvp-berlin-pk-merz-100.html)- "ZDF spezial" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/zdfspezial-128)- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)- ZDFheute-Beiträge zur Wahl in Berlin (https://www.zdfheute.de/thema/wahl-in-berlin-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-mecklenburg-vorpommern-100.html)- ZDF-Presseinformation zu den Landtagswahlen im September (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6356148