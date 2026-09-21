Das "Gedächtnis" von ChatGPT speichert persönliche Interessen und Präferenzen. Das kann aber auch zu falschen Annahmen führen. In den Einstellungen können Nutzer:innen selbst entscheiden, woran sich der Chatbot erinnern soll. ChatGPT hat ein Gedächtnis, das die Antworten stärker auf die jeweilige Person zuschneiden soll. Laut OpenAI merkt sich der Chatbot dabei beispielsweise Interessen, bevorzugte Antwortstile oder langfristige Ziele und berücksichtigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n