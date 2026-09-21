Münster (ots) -Der Startschuss ist gefallen: Seit heute (Montag, 21. September) ist "Local Hero Bingo!" in Nordrhein-Westfalen erhältlich. Die neue Lotterie von WestLotto verbindet Spielspaß mit gesellschaftlichem Engagement. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sind selbst ehrenamtlich aktiv.Modern, unterhaltsam und in Nordrhein-Westfalen verwurzelt: Mit "Local Hero Bingo!" startet WestLotto am 21. September ein neues wöchentliches Spielangebot. Spielteilnehmende haben die Chance auf einen Jackpot von bis zu drei Millionen Euro und unterstützen zugleich ehrenamtliche Projekte im Land. Denn ein Teil der Spieleinsätze fließt über Zuwendungen der Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH in die Förderung gemeinnütziger Vorhaben.Persönliche ÜberzeugungDie Freude über den Verkaufsstart ist bei WestLotto daher besonders groß. Zahlreiche Beschäftigte von Deutschlands größtem Lotterieanbieter engagieren sich selbst in Vereinen, Initiativen oder anderen gesellschaftlichen Bereichen. Sie kennen das Ehrenamt aus eigener Erfahrung und wissen, wie viel Zeit, Ausdauer und persönliche Überzeugung dafür nötig sind. Auch dieses Verständnis ist in die Entwicklung der Lotterie "Local Hero Bingo!" eingeflossen.Engagement"Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben das Ehrenamt. Deshalb ist 'Local Hero Bingo!' für uns mehr als ein neues Produkt. Wir haben eine Idee Wirklichkeit werden lassen, die unternehmerische Perspektiven, Unterstützung des Gemeinwohls und Unterhaltung auf besondere Weise zusammenführt", erklärt Andreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto.So funktioniert "Local Hero Bingo!"Jedes Los enthält ein 5x5-Spielfeld mit 25 Zufallszahlen. Stimmen gezogene Gewinnzahlen mit den Zahlen auf dem eigenen Los überein, werden die entsprechenden Felder markiert. Gewinne sind mit einer, zwei und drei Fünferreihen möglich (Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Bingo!). Diese können waagerecht, senkrecht oder diagonal verlaufen. Wer drei vollständige Reihen erreicht, knackt den Jackpot, der bis auf drei Millionen Euro anwachsen kann (Chance 1:1,2 Mio.). Lose sind in den rund 3.000 WestLotto-Annahmestellen sowie auf westlotto.de und über die WestLotto-App erhältlich. Ein Einzellos kostet 3 Euro zuzüglich 0,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Annahmeschluss ist jeweils samstags um 18 Uhr.Local Hero-GewinnerDarüber hinaus werden jede Woche zehn Local Hero-Gewinnzahlen gezogen. Stimmt eine davon mit der Local Hero-Zahl auf der eigenen Spielquittung überein, erhält der Gewinner 1.000 Euro. Daneben hat er die Möglichkeit, ein ehrenamtliches Projekt in seiner Region über die Bingo! Ehrenamtstiftung gGmbH mit weiteren 1.000 Euro zu unterstützen.Die Show zum SpielZu "Local Hero Bingo!" gehört eine eigene wöchentliche Show. Darin werden nicht nur die Gewinnzahlen präsentiert. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich mit Zeit, Ideen und Tatkraft für andere einsetzen. In einem spannenden NRW-Quiz mit verschiedenen Spielrunden haben zwei Ehrenamtliche als Team die Chance, 5.000 Euro und mehr für ihr Projekt zu gewinnen. Die "Local Hero Bingo!-Show" - moderiert von Amiaz Habtu - ist sonntags ab 18 Uhr kostenlos und ohne Registrierung auf RTL+ und YouTube zu sehen: zum ersten Mal am 27. September.- Weitere Informationen und Fotos (https://www.westlotto.de/newsroom/spielangebot/produkte/local-hero-bingo/) können im Newsroom unter westlotto.de heruntergeladen werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6356156