FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAILFISH ROYALTY O.N. VD6 VGG7777C1023
AB/FROM ONWARDS 21.09.2026 14:19 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAILFISH ROYALTY O.N. VD6 VGG7777C1023
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