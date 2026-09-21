München (ots) -Marco Polo bündelt im neu veröffentlichen Katalog "Entdeckerreisen in kleinen Gruppen 2027" über 60 Touren weltweit. Der Katalogumfang wurde erweitert, die Gruppengröße auf Kundenwunsch angepasst. Bei allen Entdeckerreisen in kleiner Gruppe mit dabei: das Entdecker-Highlight "Marco Polo Live", bei dem die Gäste selbst aktiv werden.Der Entdeckerreisen-Katalog 2027 von Marco Polo ist jetzt erschienen. Die Angebotspalette reicht von Albanien über China und Südafrika bis nach Zypern. Neu und auf vielfachen Kundenwunsch: Bei Fernreisen sind künftig maximal zwölf Gäste gemeinsam unterwegs, bei Europa-Reisen ist die Teilnehmerzahl auf höchstens 16 Gäste begrenzt. Ein Vorteil für die Reiseplanung: Garantiert durchgeführt werden die Touren bereits ab vier Teilnehmern.Der Katalog präsentiert auf über 160 Seiten mehr als 60 Reisen und wurde um 16 Seiten erweitert. 22 Touren sind neu im Programm. Dabei geht es nach Sardinien, Portugal, Tunesien und China, aber auch neue Routen nach Griechenland, Rumänien und Namibia bereichern das Angebot. Alle Reisen sind über Reisebüros, online und im ServiceCenter von Marco Polo buchbar. Internet: www.marco-polo-reisen.com.Die Entdeckerreisen führen in kleinen Gruppen mit einem einheimischen Marco Polo Scout zu den Highlights eines Landes - von der Akropolis über die Pyramiden von Gizeh bis hin zur Großen Mauer. Beim Entdecker-Highlight "Marco Polo Live" tauchen die Gäste selbst aktiv in die Kultur des Reiselandes ein. Auf der neuen Tunesien-Reise backen sie etwa mit einer Familie in Matmata frisches Fladenbrot und erleben arabische Gastfreundschaft in den lebhaften Souks von Kairouan. In Sardinien lockt ein traditionelles Essen bei Hirten inklusive Hörprobe des traditionellen Kehlkopfgesangs "Canto a Tenore" sowie ein Picknick bei den letzten wild lebenden Pferden Europas. In Costa Rica lernen die Gäste von den Huetares - einer indigenen Gruppe - die traditionelle Flechtkunst. Und in Rio de Janeiro lädt eine Sambaschule zum Tanzworkshop.Neben dem abwechslungsreichen Programm bieten die Reisen zudem genügend Raum für eigene Streifzüge und entspannte Stunden. Ob ein chilliger Tag am Strand der mexikanischen Sea of Cortez, Erholung am Hotelpool nach dem Altstadtbummel im sardischen Orosei oder ein freier Tag in Namibia, bevor die Gruppe zur Wanderung durch die Felsenwelt von Damaraland aufbricht.Die neuen Reisen im Überblick:Griechenland in kleiner Gruppe - Athen, Delphi und der PeleponnesZypern in kleiner Gruppe - Nikosia, Troodosgebirge und AphroditeOsttürkei in kleiner Gruppe - von Kappadokien zum VanseeSardinien in kleiner Gruppe - Zwischen Traumküsten und wildem HochlandBretagne in kleiner Gruppe - Halbinsel mit rauem CharmeProvence in kleiner Gruppe - unter der Sonne SüdfrankreichsPortugal - Lissabon bis Porto in kleiner GruppePolen in kleiner Gruppe - Warschau - Krakau - BreslauRumänien in kleiner Gruppe - Von Siebenbürgen nach BukarestTunesien in kleiner Gruppe - Zwischen Mittelmeer und SaharaJordanien in kleiner Gruppe - von Petra zum Wadi RamNordindien in kleiner Gruppe - vom Goldenen Dreieck bis zum GangesNepal in kleiner Gruppe - Kathmandu, Chitwan-Dschungel & HimalayaChina in kleiner Gruppe - über Land nach TibetChina in kleiner Gruppe - umfassend mit Yangzi-KreuzfahrtMexiko - Guatemala - Belize in kleiner GruppeMexiko - Baja California in kleiner GruppeDominikanische Republik in kleiner GruppeCosta Rica in kleiner Gruppe - Vulkane, Dschungel und TraumsträndeArgentinien - Brasilien in kleiner GruppeNamibia in kleiner Gruppe - Kalahari, Namib und EtoschaBotswana in kleiner Gruppe - Safari am OkavangoWeitere Informationen zu Reisen von Marco PoloInformationen zu allen Reisen von Marco Polo gibt es in Reisebüros, im Internet oder im ServiceCenter unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).Marco Polo - Experte für spannende EntdeckerreisenMarco Polo bietet erlebnisreiche Rundreisen mit einheimischen Scouts, die zu den Highlights eines Landes führen. Veröffentlicht hat der Experte für spannende Entdeckerreisen sein Programm in drei Katalogen und im Internet. Beim Angebot "Entdeckerreisen in kleinen Gruppen" sind maximal zwölf Gäste bei Fernreisen und 16 Gäste auf Europa-Reisen gemeinsam unterwegs. Mit "Marco Polo Young Line Travel" entdecken junge Traveller zwischen 20 und 35 Jahren gemeinsam die Welt. Bei "Marco Polo individuell Reisen ohne Gruppe" können Gäste die Höhepunkte eines Landes im Privatwagen mit Fahrer und persönlichem Scout oder selbst im Mietwagen in ihrem eigenen Rhythmus erleben. Marco Polo ist Teil der Unternehmensgruppe Studiosus. Internet: www.marco-polo-reisen.com.Pressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail:frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40201/6356184