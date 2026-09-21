Meran (ots) -Wer glaubt, dass in Meran nach dem Sommer die ruhige Zeit beginnt, sollte einen Blick in den Veranstaltungskalender werfen. Der Herbst und der anschließende Advent gehören zu den ereignisreichsten Wochen des Jahres.Wein, Kulinarik, Tradition, Pferderennen, Musik und später Weihnachtsmärkte sorgen dafür, dass die Kurstadt auch in der kühleren Jahreszeit einen gut gefüllten Terminkalender hat.Diese Termine gehören auf Ihre Meran-Liste:27. September 2026: Großer Preis von Meran SüdtirolDas bedeutendste Pferderennen in Italien wird am letzten Septembersonntag auf dem 5.000 Meter langen Jagdparcours ausgetragen. Es ist eines der sportlichen Highlights des Herbstes.16. bis 18. Oktober 2026: Traubenfest MeranSeit 1886 wird die Ernte mit Südtiroler Spezialitäten, Wein und Musik gefeiert. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag, 18. Oktober.6. bis 10. November 2026: Merano WineFestivalIm Kurhaus trifft sich die internationale Wein- und Gastronomieszene. Drei Tage lang stehen ausgewählte Weine, kulinarische Spezialitäten und Genuss im Mittelpunkt.Ab 26. November 2026: Meraner WeihnachtDann wird es festlich: Entlang der Passer und in der Innenstadt öffnen die Weihnachtsstände, dazu kommen Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten, Konzerte und Veranstaltungen. Die Eröffnung findet am 26. November um 17 Uhr statt.Zwischen den Veranstaltungen bleibt genügend Zeit, Meran selbst zu genießen: Auf dem Tappeinerweg, bei einem Spaziergang entlang der Passer, beim Shopping in der Laubengasse oder bei einem Glas Südtiroler Wein in der Herbstsonne.Wenn der Herbst in die Adventszeit wechseltMit dem Advent verändert sich die Kulisse. Lichterketten, geschmückte Plätze und der Weihnachtsmarkt bringen eine ganz andere Stimmung nach Meran. Wer dem klassischen Weihnachtsmarkttrubel großer Städte entkommen möchte, findet hier eine überschaubare Mischung aus Stadtbummel, Genuss und vorweihnachtlichem Programm.Hoteltipp: Hotel Westend in MeranFür eine herbstliche Auszeit in Meran ist das 3 Sterne Hotel Westend die ideale Adresse. Das Art-Nouveau-Hotel gehört zu den historischen Jugendstilvillen der Belle Époque. Direkt an der Passerpromenade gelegen, ist es ein guter Ausgangspunkt, um die Stadt zu Fuß zu entdecken und die Herbst- und Adventsveranstaltungen ohne großen Planungsaufwand zu erreichen.Ob Traubenfest, WineFestival oder Weihnachtsmarkt: Wer Meran in dieser Jahreszeit besucht, hat einen guten Grund, nicht nur für einen Tag zu kommen. Und mit dem Hotel Westend lassen sich daraus unkompliziert ein paar Tage mehr machen.Herbstzauber in Südtirol bis 30.10.20263 Nächte / 4 Tage ab EUR 315,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- Südtirol Guest Pass- Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme)- Therme Meran: Südtiroler Bergheubad (20 Minuten)- Kostenloser Parkplatz direkt am Hotel- Kostenloser Fahrradverleih direkt im HotelPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/6356178