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Dow Jones News
21.09.2026 15:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet dank nachlassender Inflationsangst

DJ MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet dank nachlassender Inflationsangst

DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit freundlicher Tendenz in die neue Woche starten, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Straße von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.

In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer. Aktuell fällt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um 2,8 Prozent auf 100,98 Dollar.

Der niedrigere Ölpreis lindert Inflationssorgen und drückt am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

Aktien mit KI-Bezug sind am Montag gesucht. Anleger erhoffen sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping am Donnerstag, wie es heißt. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Im vorbörslichen Handel legen Nvidia um 0,7 Prozent zu. Intel verteuern sich um 5,7 Prozent und AMD um 3,3 Prozent. Accenture (+4,5%) profitieren von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit.

Warner Bros Discovery springen um 7,2 Prozent nach oben. Paramount Skydance gewinnen 5,9 Prozent. Die Titel werden von wieder erwachter Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der beiden Unternehmen getragen. Paramount verhandelt mit dem Justizministerium von Kalifornien über Zugeständnisse, darunter Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in dem Bundesstaat, um die Fusion durchsetzen zu können. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,72 -0,02    4,77      4,70 
5 Jahre           4,82 -0,03    4,84      4,80 
10 Jahre          4,96 -0,04    4,98      4,94 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04 
EUR/USD          1,1488  +0,0   0,0005     1,1483   1,1478 
EUR/JPY          180,76  +0,3   0,6000     180,16  178,9100 
EUR/CHF          0,9437  -0,0  -0,0002     0,9439   0,9461 
EUR/GBP          0,8577  +0,1   0,0004     0,8573   0,8600 
USD/JPY          157,33  +0,3   0,4700     156,86  155,8400 
GBP/USD          1,3392  -0,0  -0,0001     1,3393   1,3343 
USD/CNY          6,6953  -0,0  -0,0022     6,6975   6,7074 
USD/CNH          6,6925  -0,0  -0,0019     6,6944   6,7029 
AUS/USD          0,7137  +0,3   0,0020     0,7117   0,7112 
Bitcoin/USD      85.028,22  +4,9  3.950,71    81.077,51 76.744,31 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         97,67  -2,6   -2,63      100,3 
Brent/ICE         100,98  -2,8   -2,89     103,87 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.355,35  -0,5   -21,56    4.376,91 
Silber           66,50  +0,4    0,27      66,23 
Platin         1.809,52  +0,5    9,39    1.800,13 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

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September 21, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)

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