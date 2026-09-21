Die Critical Metals-Aktie schießt am Montagvormittag um +27% in die Höhe und notiert damit auf dem höchstem Stand seit Anfang Juni. Was gibt dem Produzenten Seltener Erden zum Wochenauftakt so viel Aufwind und sollten Anleger hier investiert sein? USA und Dänemark machen einen Deal Hauptauslöser des heutigen Kursfeuerwerks der Critical Metals-Aktie ist die am Wochenende unterzeichnete strategische Vereinbarung zwischen Dänemark und den USA in Bezug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de