Die Volkswagen-Aktie bestätigt den in der Vorwoche erwarteten Richtungswechsel eindrucksvoll. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der vorausgegangenen +21%-Erholung vor den unmittelbar vorausliegenden Widerständen und einer erneuten Abwärtsbewegung gewarnt. Der Umkehrpunkt erwies sich als Volltreffer: Vom Septemberhoch verlor die Vorzugsaktie in der Spitze mittlerweile rund -11% und fällt aktuell auf 75,84 € zurück. Damit ist der Abwärtstrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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