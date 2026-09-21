Bielefeld (ots) -Künstliche Intelligenz analysiert Geschäftsberichte in Sekunden, durchforstet Meldungen und erkennt Zusammenhänge in riesigen Datenmengen. Für börsenerfahrene Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige klingt das nach einem entscheidenden Vorteil. Wenn KI schneller rechnen und mehr Informationen verarbeiten kann, müsste sie schließlich auch bessere Handelsentscheidungen ermöglichen. Doch ist Rechenleistung an der Börse überhaupt der entscheidende Engpass?KI hat die Möglichkeiten für Börsenteilnehmer erheblich erweitert. Umfangreiche Unternehmensinformationen lassen sich heute binnen kurzer Zeit erfassen, Entwicklungen vergleichen und große Datenmengen auf Auffälligkeiten untersuchen. Gerade Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige, die neben ihrem Tagesgeschäft an der Börse aktiv sind, profitieren von dieser Effizienz. Problematisch wird es, wenn daraus das Versprechen besserer Entscheidungen entsteht. Denn die entscheidenden Schwachstellen im Handel liegen häufig an anderer Stelle: bei fehlender Disziplin, inkonsequenter Umsetzung, mangelhafter Risikobegrenzung und dem persönlichen Umgang mit Verlusten. "Wer KI nutzt, um sich das eigene Denken zu sparen, statt die eigenen Gedanken zu prüfen, macht schlechte Handelsideen nicht besser, sondern nur schneller umsetzbar", sagt Carsten Umland von Simplified Trading."KI gehört nicht an den Anfang einer Handelsentscheidung. Zuerst braucht es eine fachlich begründete Handelsidee, danach kann KI zur Gegenprüfung eingesetzt werden", erklärt Carsten Umland. Der Börsenexperte setzt künstliche Intelligenz selbst in seinem Handel ein, gibt ihr jedoch eine klar definierte Rolle: Sie darf Annahmen hinterfragen, nach übersehenen Informationen suchen und Gegenargumente liefern, löst aber keinen Trade aus. Mit Simplified Trading vermittelt Carsten Umland daher einen systematischen Handelsansatz, bei dem Marktphase, Sektor, Einzeltitel und möglicher Einstieg zunächst fachlich eingeordnet werden. Erst danach kommt KI für Recherche und Kontrolle hinzu.Warum bessere Informationen noch keinen besseren Trade ergebenKI kann Anlegern innerhalb kurzer Zeit mehr Informationen liefern, als sich manuell in Stunden auswerten ließen. Doch sobald daraus eine konkrete Handelsentscheidung entstehen soll, stößt dieser Vorteil an seine Grenzen. Denn die KI kann weder festlegen, wann der richtige Einstieg ist, noch welche Positionsgröße zum Anleger passt oder wann ein Verlust begrenzt werden sollte. Ebenso wenig weiß sie, ob Anleger diese Entscheidungen auch einhalten, wenn sich der Markt entgegen der eigenen Erwartung entwickelt. So führt auch eine gründlich analysierte Aktie nicht automatisch zu einem guten Trade, wenn Anleger zu früh einsteigen, einen geplanten Ausstieg ignorieren oder nach mehreren Verlusten ihre eigenen Regeln über Bord werfen.Hinzu kommt, dass jede Analyse auf Informationen beruht, die bereits verfügbar sind. Auch eine KI kann historische Daten auswerten, darin Muster erkennen und mögliche Entwicklungen ableiten, weiß aber nicht, was der Markt als Nächstes tut. Carsten Umland beschreibt das mit einem einfachen Bild: Anleger handeln den Chart immer nach rechts, also genau in den Bereich hinein, für den noch keine Kursdaten existieren. Die Entscheidung muss deshalb immer unter Unsicherheit getroffen werden. Wie gut Anleger damit umgehen, hängt aus seiner Sicht weniger von der Menge verfügbarer Informationen als von Disziplin, Risikobegrenzung und konsequenter Umsetzung ab.Umso wichtiger ist es, selbst Erfahrungen im Handel zu sammeln. Erst wenn echtes Kapital im Spiel ist, zeigt sich, wie Anleger mit mehreren Verlusten hintereinander umgehen, ob sie ihre Risikogrenzen auch unter Druck einhalten und ihren eigenen Regeln treu bleiben. Wer Analyse und Entscheidung zunehmend an KI abgibt, kommt möglicherweise schneller zu einem Ergebnis, macht diese Erfahrungen aber nicht im gleichen Maß selbst. "Eine KI kann im Nachhinein analysieren, warum ein Trade nicht funktioniert hat. Wie es sich anfühlt, mit realen Verlusten und Unsicherheit umzugehen und trotzdem an der eigenen Strategie festzuhalten, müssen Anleger selbst lernen", betont Carsten Umland.Wo KI im Börsenhandel sinnvoll unterstütztDie eigene Erfahrung kann KI also nicht ersetzen. Bei der Recherche und Überprüfung einer bereits entwickelten Einschätzung kann sie Anleger jedoch sinnvoll unterstützen. So lassen sich beispielsweise Quartalsberichte schneller auf Umsatzentwicklung, Margen, Prognosen, Risiken und Aussagen des Managements untersuchen. Auch SEC-Filings, also verpflichtende Berichte börsennotierter US-Unternehmen, können gezielt nach relevanten Informationen durchsucht und Ad-hoc-Meldungen mit kursrelevanten Unternehmensnachrichten vorsortiert werden. Anleger sparen dadurch Zeit und können ihre bestehende Einschätzung mit zusätzlichen Informationen abgleichen.Besonders hilfreich kann KI sein, wenn sie gezielt nach Punkten sucht, die gegen die eigene Einschätzung sprechen. "KI darf widersprechen und auf Dinge hinweisen, die bei der eigenen Analyse übersehen wurden. Sie liefert damit eine zusätzliche Perspektive, die Entscheidung trifft sie aber nicht", erklärt Carsten Umland. Anleger können auf diese Weise Schwächen ihrer eigenen These prüfen, Gegenargumente zusammentragen oder nach Meldungen suchen lassen, die bislang übersehen wurden. Auch widersprüchliche Entwicklungen innerhalb eines Sektors lassen sich gezielt herausarbeiten.Was KI beim Risiko nicht berücksichtigen kannBei der Recherche kann KI Informationen liefern und unterschiedliche Einschätzungen gegenüberstellen. Beim Risikomanagement kommt jedoch ein Faktor hinzu, den sie nicht für den Anleger entscheiden kann: wie viel Verlust er mit seinem eigenen Kapital tatsächlich verkraften kann. Positionsgrößen, Ausstiegsszenarien und Klumpenrisiken lassen sich berechnen. Was diese Zahlen für den einzelnen Anleger bedeuten, hängt dagegen von seiner persönlichen Situation ab. Carsten Umland verdeutlicht das mit einem extremen Beispiel: einem Drawdown von 80 Prozent. Damit ist der zwischenzeitliche Rückgang eines Depots gegenüber seinem vorherigen Höchststand gemeint. Ein Handelssystem könnte trotz eines solchen Einbruchs rechnerisch weiterhin einen positiven Erwartungswert besitzen. Wer mit 100.000 Euro gestartet ist, müsste allerdings mitansehen, wie der Depotwert zwischenzeitlich auf 20.000 Euro fällt. Ob ein Anleger in dieser Situation weiter nach dem vorgesehenen System handelt oder vorher aussteigt, lässt sich nicht allein anhand der Zahlen beantworten.Auch die Wahl des Finanzinstruments hängt davon ab, welches Risiko ein Anleger eingehen kann und möchte. Aktie, ETF, Option oder Knock-out-Schein bringen unterschiedliche Eigenschaften und Risiken mit. Während Optionen je nach Einsatz verschiedene Funktionen erfüllen können, arbeiten Knock-out-Scheine mit Hebelwirkung und können beim Erreichen einer festgelegten Kursschwelle wertlos verfallen. Kapitalgröße, Erfahrung, Handelsdauer, Risikobereitschaft und der persönliche Umgang mit Schwankungen spielen bei der Auswahl deshalb ebenso eine Rolle wie mögliche steuerliche Folgen, die im Einzelfall fachlich geprüft werden sollten. Zwei Anleger können dieselbe Marktmeinung vertreten und trotzdem unterschiedliche Instrumente wählen oder verschieden große Positionen eingehen. KI kann ihnen die jeweiligen Szenarien gegenüberstellen. Wie viel des eigenen Kapitals sie dabei riskieren wollen, müssen sie jedoch selbst entscheiden.Vom Markt zur Aktie: Erst der Prozess, dann die KICarsten Umland setzt KI deshalb erst ein, wenn die fachliche Grundlage für eine Handelsidee bereits steht. Mit seiner Umland-Methode analysiert er zunächst die aktuelle Marktphase und im Anschluss die Sektorrotation, also die Frage, in welche Branchen Kapital fließt. Danach nimmt er einzelne Titel in den Blick und sucht schließlich nach einem möglichen Einstieg aus einer Korrektur heraus. Auf diese Weise entwickelt er die Handelsidee Schritt für Schritt, bevor KI überhaupt Teil des Prozesses wird.Anschließend nutzt Carsten Umland KI, um die eigene These kritisch zu prüfen. Widerspricht sie seiner Einschätzung oder stößt auf bislang übersehene Informationen, überprüft er die Handelsidee erneut, statt daraus automatisch einen Trade abzuleiten. Gerade mit leistungsfähigeren KI-Systemen gewinnt diese Reihenfolge an Bedeutung. Je schneller Anleger Informationen auswerten und Analysen erstellen können, desto wichtiger wird ein fachlicher Prozess, der vorgibt, wie sie diese Ergebnisse einordnen und nutzen. "Erst braucht es den Prozess, danach kann KI ihn unterstützen. Denn eines steht unweigerlich fest: Struktur schlägt Rechenleistung", fasst Carsten Umland zusammen.Sie möchten KI im Börsenhandel gezielt einsetzen, ohne Ihre Handelsentscheidungen aus der Hand zu geben? Dann lassen Sie Ihren Handelsprozess von Carsten Umland und dem Team von Simplified Trading (https://www.carstenumland.de/) analysieren und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:Carsten UmlandSimplified TradingE-Mail: info@carstenumland.deWeb: https://www.carstenumland.de/Original-Content von: Carsten Umland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181725/6356209