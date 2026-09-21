Aon will die Zusammenarbeit in der DACH-Region ausbauen und hat Harald Resche und Mark-Dominik Thofern zu Executive Chairmen DACH ernannt. Seit 01.09.2026 bringen sie in Zusammenarbeit mit den CEOs der DACH-Länder u. a. die Gewinnung von Großkunden sowie strategische Wachstumsinitiativen voran. Aon plant, seine länderübergreifende Zusammenarbeit in der DACH-Region zu erweitern: In diesem Rahmen sind Harald Resche und Mark-Dominik Thofern mit Wirkung zum 01.09.2026 zu Executive Chairmen DACH berufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact