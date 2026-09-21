Almonty Industries hat die Bergwerksprüfbescheinigungen für die Aufbereitungsanlage und die Brechanlagen im Bergwerk Sangdong (in Yeongwol, Provinz Gangwon, Südkorea) erhalten. Diese Bescheinigungen berechtigen Almonty zum kommerziellen Betrieb der Anlagen und das war die letzte zu erfüllende behördliche Voraussetzung, bevor in Sangdong Wolframkonzentrat für den südkoreanischen Markt und den Export ins Ausland kommerziell verarbeitet werden konnte. Ab sofort ist "Sangdong Phase I" nun kommerziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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