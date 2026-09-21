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Magentic sammelt 18 Millionen Dollar ein, um KI-Fachkräfte für die reale Welt auszubilden



21.09.2026 / 15:35 CET/CEST

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Digitale Arbeitskräfte für die reale Welt: Mit dieser Finanzierung wird Magentic seine KI-Agenten zu einer vollwertigen KI-Belegschaft für globale Hersteller ausbauen. LONDON, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Magentic , ein Anbieter von KI-gestützten digitalen Mitarbeitern für den Betrieb großer Industrieunternehmen, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde ein Jahr nach dem Start unter der Führung von Felicis sowie unter Beteiligung der bestehenden Investoren Sequoia Capital und The Westly Group abgeschlossen. Magentic wurde von ehemaligen Mitarbeitern von McKinsey und OpenAI gegründet und ist führend bei der Einführung von KI-Agenten für die weltweit größten Hersteller. "Die reale Wirtschaft erlebt derzeit den größten Investitionszyklus der Geschichte, der durch die Nachfrage nach KI angetrieben wird - und das in einer Zeit von Handelsstörungen und geopolitischen Herausforderungen", sagte Robin Van Aeken, CEO und Mitbegründer von Magentic. "Die Unternehmen, die bei jeder ihrer Entscheidungen die besten Erkenntnisse einfließen lassen, werden ihren Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen." Die Finanzmittel kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Industrie- und Beschaffungsteams einem zunehmenden Druck durch die Nachfrage im Fertigungsbereich, Zölle und begrenzte Budgets ausgesetzt sind. Goldman Sachs prognostiziert für den Zeitraum von 2026 bis 2031 Kapitalausgaben im Bereich KI in Höhe von rund 8 Billionen US-Dollar , wobei ein Großteil davon in die physische Infrastruktur fließen wird, die beschafft und errichtet werden muss. Die Arbeitsbelastung im Beschaffungsbereich ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 % gestiegen, während das Budget nur um 1 % gewachsen ist. KI-gestützte digitale Mitarbeiter für den operativen Betrieb Die KI-basierten digitalen Mitarbeiter von Magentic sind Multi-Agenten-Systeme, die wie virtuelle Mitarbeiter funktionieren und kontinuierlich bei den weltweit größten Herstellern im Einsatz sind. Diese KI-Mitarbeiter arbeiten genauso wie Menschen: in Microsoft Teams, per E-Mail und in den unternehmenseigenen Systemen. Sie können Aufgaben übernehmen und diese von Anfang bis Ende eigenverantwortlich bearbeiten: die Entscheidung, ob gekauft oder selbst hergestellt werden soll, die Auswahl des richtigen Lieferanten, Vertragsverhandlungen, die Abwicklung von Aufträgen und die Begleichung von Rechnungen. Entwickelt für eine Größenordnung, wie sie nur die weltweit größten Hersteller kennen - mit Milliarden von Datenzeilen, Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe und jahrzehntealten, fragmentierten Systemen, die noch immer durch Excel und sowie veraltete ERPs zusammengehalten werden -, entwickelt sich ein einzelner digitaler Mitarbeiter zu einer Belegschaft, die den gesamten Betrieb abdeckt, wobei stets Menschen das Sagen haben. Magentic unterstützt sowohl indirekte als auch direkte Ausgaben. Dazu gehören auch die Rohstoffe, aus denen Produkte hergestellt werden - hier liegen die komplexesten und wertvollsten Herausforderungen. Ein Kunde wickelt mittlerweile mehr als eine Million Bestellungen pro Jahr über die Magentic KI-Agenten von Magentic ab; bei einem anderen Kunde konnten bereits Einsparungen in Höhe von 4 Millionen Dollar erzielt werden. Bei einem Kundenstamm aus den "Global 500", darunter drei der zehn weltweit größten Getränkehersteller, erzielt Magentic in der Regel Einsparungen von 2 bis 5 %, eine Steigerung der Datenqualität um 60 % und eine Reduzierung des manuellen Arbeitsaufwands um Zehntausende von Stunden. Dadurch haben die Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die Entwicklung neuer Produkte und die Strategie zu konzentrieren. Magentic geht davon aus, dass die Personalbeschaffungsteams in Zukunft größer werden, da der Wert pro Mitarbeiter steigen wird. "Lieferketten sind der am wenigsten glamouröse Teil der Wirtschaft, aber gleichzeitig der folgenreichste - sie entscheiden darüber, was produziert wird und was nicht. "Genau das macht es auch so schwierig, sie zu automatisieren", sagte Feyza Haskaraman, Partnerin bei Felicis. "Es ist keine leichte Aufgabe, einen Agenten dazu zu bringen, die komplexen Systeme eines Herstellers so gut zu verstehen, dass er darin Maßnahmen ergreifen kann. Deshalb haben wir bisher noch niemanden gesehen, der autonome KI-Arbeiter für die physische Wirtschaft entwickelt hat." Aufbau einer sicheren KI-Belegschaft Da Unternehmen gegenüber KI-Agenten, die in kritischen Systemen agieren, skeptisch sind, wurde Magentic speziell für hohe Sicherheitsanforderungen entwickelt. Zu den Kontrollmaßnahmen zählen Vereinbarungen über die Nichtspeicherung von Daten mit führenden KI-Anbietern, die Bereitstellung in beliebigen Cloud-Umgebungen sowie sichere, isolierte Bereitstellungen, die in jeder Datenregion verfügbar sind. Die neue Finanzierung wird die Roadmap von Magentic für KI-Agenten unter beschleunigen, die Abdeckung auf Beschaffungs- und Lieferketten-Workflows ausweiten und die langfristig angelegte KI-Forschung vertiefen, die es den Agenten ermöglicht, die komplexesten Probleme der Optimierung in den Bereichen Beschaffung und Lieferketten zu bewältigen. "Um bahnbrechende KI in die physische Welt zu bringen, müssen wir über KI-Systeme mit begrenzten Kontextfenstern hinausgehen. Wir entwickeln eine KI, die Probleme diagnostizieren, Lösungen planen, Maßnahmen ergreifen und die Arbeit bis zum Abschluss begleiten kann - und das bei Terabytes an multimodalen Daten auf einmal", sagte Odhran O'Donoghue, CTO und Mitbegründer von Magentic. Informationen zu Magentic Magentic stellt KI-gestützte digitale Mitarbeiter sowie fortschrittliche Multi-Agenten-Systeme bereit, die die Beschaffungs- und Lieferketten-Teams in globalen Unternehmen unterstützen. Anstatt ein weiteres Software-Dashboard hinzuzufügen, werden digitale KI-Mitarbeiter direkt in den unternehmenseigenen Systemen aktiv. Magentic wurde von Robin Van Aeken (CEO) und Odhran O'Donoghue (CTO) sowie gegründet und startete im Juli 2025. Das Unternehmen hat seinen Sitz in London und New York und wird von Sequoia Capital, Felicis sowie The Westly Group unterstützt. Medienkontakt:

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