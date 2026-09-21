Das umgebaute Kleinflugzeug von Joby Aviation ist nach Angaben des Unternehmens autonom von Kalifornien bis an die Ostküste geflogen. Eine Sicherheitsperson saß mit an Bord - eingreifen musste sie aber nie. Ein autonomes Flugzeug hat erstmals die kompletten USA von West nach Ost überquert. Das teilt der US-Flugspezialist Joby Aviation mit. Die Maschine legte demnach 3.199 Meilen zurück, also rund 5.148 Kilometer, ohne dass die Sicherheitsperson am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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