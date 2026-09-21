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Huawei bringt die Lösung AI Practice LAB (AIPL) auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe für die Talentförderung im Bereich "Bildung + KI"



21.09.2026 / 15:55 CET/CEST

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SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 fand der Global Education Summit unter dem Motto "KI × Bildung: Building the Talent Foundation for the Digital & Intelligent Era" erfolgreich in Shanghai statt. Auf dem Gipfel stellte Huawei weltweit offiziell die Lösung AI Practice LAB (AIPL) vor und veröffentlichte gleichzeitig das "AI+ Practical Teaching White Paper" (im Folgenden als "White Paper" bezeichnet). Da die KI-getriebene Transformation des Bildungswesens an Dynamik gewinnt, kann das herkömmliche theoretische Lehrmodell den Anforderungen der Industrie an praktische Fähigkeiten nicht mehr gerecht werden, weshalb die Förderung von KI-Fachkräften für den Hochschulbereich oberste Priorität hat. Aufbauend auf seiner umfangreichen Erfahrung in verschiedenen Branchen hat Huawei die AIPL-Lösung eingeführt, deren Schwerpunkt auf realen Szenarien, echten Daten und realen Algorithmen liegt. Diese Lösung zielt darauf ab, die Lücke zwischen herkömmlichem theoretischem Unterricht und den Anforderungen der Industrie zu schließen, indem reale Fallbeispiele aus der Praxis, anonymisierte Daten und technische Werkzeuge in die Lehrpraxis integriert werden. So unterstützt sie Hochschulen dabei, KI-Fachkräfte auszubilden, die den Anforderungen der Industrie wirklich entsprechen. Tao Jingwen, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Huawei, erklärte, dass Huawei gemeinsam mit dem Bildungssektor und Unternehmen aus der Industrie KI-Technologie integriert habe, um die Erforschung praxisorientierter Bildungsmodelle gemeinsam zu vertiefen. Wir haben "Straßen" und "Brücken" zwischen theoretischem Lernen, Praxis und wissenschaftlicher Forschung geschaffen. Huawei wird weiterhin fest im Bildungssektor verankert bleiben und einen offenen Ansatz verfolgen, um mit globalen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern zusammenzuarbeiten und so die digitale und intelligente Transformation des Bildungssektors durch technologische Innovation voranzutreiben. Auf dem Gipfeltreffen haben Li Junfeng, Vice President of Huawei und CEO der Global Public Sector BU; Pang Chuanchun, Leiter der Abteilung für Huawei's Learning & Certification Services Dept bei Huawei; He Lian, Vice President der Wuhan University; Xue Guangtao, Leiter des Netzwerk- und Informationszentrums der Shanghai Jiao Tong University , gemeinsam die Huawei AIPL Solution weltweit vorgestellt. Derzeit wurde die Lösung in Zusammenarbeit mit 12 Kernpartnern zur Entwicklung praxisorientierter KI-Lehrkonzepte genutzt und an mehreren Universitäten implementiert, darunter das Beijing Institute of Technology und die Shanghai Jiao Tong University. Diese weltweite Einführung zielt darauf ab, das Konzept und die Lösung für den KI-Praxisunterricht weltweit zu fördern und so die Ausbildung von KI-Innovationstalenten auf globaler Ebene voranzutreiben. Auf dem Gipfel veröffentlichte Huawei gemeinsam mit mehreren Universitäten und Partnern das "AI+ Practical Teaching White Paper". Du Min, Präsident der Huawei Higher Education BU; Sun Gang, Leiter der Abteilung für die Entwicklung von Huaweis ICT Talent Partner Development Dept bei Huawei; Zhang Jianjun, Vice President von Huawei; Bi Xiaohan, stellvertretender Direktor des UNESCO International Centre for Higher Education Innovation; Xia Zhengwei, stellvertretender Direktor des Informationszentrums der Wuhan University; Li Kangju, Präsident des Shenyang Institute of Technology, und Lu Jie, stellvertretender Direktor des BGI College , waren bei der Veröffentlichung anwesend. Das Weißbuch erläutert systematisch die theoretische Logik und die praktischen Wege zur Neugestaltung der Paradigmen der Talentförderung im Hochschulbereich im KI-Zeitalter. Mit dem Schwerpunkt auf dem Kernthema "KI + praxisorientierter Unterricht" schlägt es ein Referenzrahmenwerk für die Transformation vor, das sich durch "eine Grundlage, zwei Arten von Elementen, drei Kursstufen, eine vierdimensionale Bewertung und ein Ökosystem aus fünf Akteuren" auszeichnet. Dieses Rahmenwerk soll einen systematischen, pragmatischen und umsetzbaren Leitfaden für Hochschulverwaltungen, Lehrkräfte an vorderster Front, Bildungsforscher und Fachleute aus der Industrie bieten. Auch in Zukunft wird Huawei eng mit Hochschulen und Partnern zusammenarbeiten, um die digitale und intelligente Grundlage des Bildungssektors zu stärken und die Übertragung des AIPL-Modells auf verschiedene Fachbereiche voranzutreiben. Indem Huawei die Bildung durch Technologie stärkt und Talente durch praktische Erfahrung fördert, wird das Unternehmen modernste Industrietechnologien und reale Geschäftsszenarien in Bildungsressourcen für die praktische Ausbildung, den intelligenten Unterricht, den intelligenten Campus und Forschungsinnovationen umwandeln. Auf diese Weise werden hochwertige Bildungsressourcen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-die-losung-ai-practice-lab-aipl-auf-den-markt-und-setzt-damit-neue-maWstabe-fur-die-talentforderung-im-bereich-bildung--ki-302884789.html



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