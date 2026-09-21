Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026



21.09.2026 / 16:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT ERGEBNISSE DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2026 Zürich, 21. September 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Aktionäre der Leonteq AG haben an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung Andreas Casutt zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Reto Suter wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Zudem stimmten die Aktionäre zwei von Rainer-Marc Frey vorgelegten Anträgen zu. An der heutigen virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung nahmen 25 Aktionäre teil, die 5'306'359 Aktien vertraten. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat 960 Aktionäre mit 5'305'973 Aktien. Die Gesamtbeteiligung betrug rund 57% der ausgegebenen Aktien von Leonteq. Während der Generalversammlung wählten die Aktionäre Andreas Casutt und Reto Suter zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Zudem wurde Herr Casutt zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats und zum Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses gewählt. Beide Kandidaten erhielten die behördliche Genehmigung, wobei die FINMA berücksichtigte, dass die Horizon21 AG die qualifizierte Aktionärin von Leonteq ist, da die Horizon21 AG einen wesentlichen Einfluss auf die Investitionsentscheide der H21 Macro Ltd. ausübt. Aufgrund der Stellung von Andreas Casutt als Mitglied des Verwaltungsrats der Horizon21 AG betrachtet die FINMA ihn als nicht unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Die Aktionäre genehmigten zudem in zwei getrennten Abstimmungen die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre den Anträgen des grössten Aktionärs von Leonteq, Herrn Rainer-Marc Frey, zu, einen Aktienrückkauf mit einem maximalen Anschaffungswert von 100'000'000 CHF aufzulegen und die Statuten zu ändern, wonach Mitglieder des Verwaltungsrats zusätzlich zur fixen Vergütung eine variable Vergütung in Form von Beteiligungspapieren der Gesellschaft erhalten können. In Bezug auf den Aktienrückkauf weist der Verwaltungsrat darauf hin, dass er bei der Festlegung des Zeitpunkts und des Umfangs des Aktienrückkaufs seine treuhänderischen und aufsichtsrechtlichen Pflichten wahrnehmen und die Zustimmung der FINMA einholen muss. Wie am 23. Juli 2026 mitgeteilt, bestätigte der Verwaltungsrat seine Absicht, Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu lancieren, sofern die CET1-Kapitalquote nachhaltig auf einem Niveau von deutlich über 15% gehalten werden kann. Er wird dabei eine Gesamtausschüttung (Dividende und Aktienrückkauf) an die Aktionäre im Umfang des Konzerngewinns für das Jahr 2026 in Betracht ziehen. Im Hinblick auf die Änderungen der Statuten stellt der Verwaltungsrat fest, dass die FINMA angedeutet hat, sie behalte sich das Recht vor, weitere Einzelheiten zu dem Vorhaben anzufordern, bevor sie ihre Genehmigung für die Statutenänderungen erteilt. Die Details der Abstimmungsergebnisse sind auf Website von Leonteq unter www.leonteq.com/egm verfügbar. KONTAKT

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