Frankfurt am Main/Naga Bay, Ägypten (ots) -Rund 80 deutsche Spitzenathletinnen und -athleten ab sofort im Aldiana Club Naga Bay, Ägypten // Emotionales Opening mit Sven Voss // Am Wochenende gemeinsames Rudelschauen der Olympia-Entscheidung mit Top-Athletinnen und -Athleten aus allen Bewerberregionen // Foto- und Videomaterial steht kostenfrei zur VerfügungDer Sporthilfe Club der Besten 2026 ist offiziell eröffnet! Rund 80 der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten aus olympischen und paralympischen Disziplinen sind im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten zusammengekommen, um gemeinsam ihre herausragenden Saisonerfolge zu feiern, voneinander zu lernen und unvergessliche Momente im Kreis der Sporthilfe-Familie zu erleben. Herzstück der Woche sind die Sporthilfe Club Games: In kreativen Team- und Einzel-Challenges treten Sommer- und Wintersportlerinnen und -sportler aus dem olympischen und paralympischen Sport gegeneinander an - ein Mix aus Spaß, Teamgeist und sportlichem Ehrgeiz. Und damit ging es heute Vormittag nach dem offiziellen Opening, moderiert von Sven Voss und Sporthilfe-Host Simon Horn, auch direkt los."Der Sporthilfe Club der Besten ist jedes Jahr die coolste Woche überhaupt. Hier treffen Sommer- und Wintersportlerinnen und -sportler aus allen Disziplinen aufeinander. Wir haben gemeinsam Spaß, machen Challenges miteinander und gegeneinander. Es ist immer auch viel Competition dabei", sagt Bob-Olympiasiegerin und Dauergast Laura Nolte."In Deutschland wird es schon wieder kälter und hier können wir noch einmal Sonne tanken, bevor es zurück in den Eiskanal geht. Es ist ein tolles Dankeschön der Sporthilfe an uns Athleten - ein Zeichen der Anerkennung", betont Adam Ammour, Bronze-Medaillengewinner im Bob der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina.Tanja Hettel, Vorständin Marketing, Vertrieb und Events: "Der Sporthilfe Club der Besten zeigt eindrucksvoll, warum ich mit voller Überzeugung als Vorständin dabei bin: Hier stehen wir Seite an Seite mit unseren Athletinnen und Athleten, um Höchstleistung zu ermöglichen und gemeinsam weiter auszubauen. Mein herzlicher Dank gilt unseren Partnern und Förderern, die dieses besondere Event möglich machen. Der Club ist die beste Gelegenheit, die Sporthilfe hautnah kennenzulernen - mit all ihrer Energie, ihrem Teamgeist und ihrer Begeisterung für den Spitzensport."Jeden Tag werden zahlreiche Workshops und Aktivitäten angeboten; heute war beispielsweise der Kommunikations- und Selbstbranding-Workshop mit Julius van de Laar bis auf den letzten Platz besetzt. Van de Laar war 2021 Kampagnen- und Strategieberater von Barack Obama, präsentiert wird sein Workshop beim Sporthilfe Club der Besten vom Nationalen Förderer Deutsche Bank. Auch das Athleten-Schwimm-Training mit Paralympics-Sieger und Weltrekordler Taliso Engel, präsentiert vom Nationalen Förderer Deutsche Telekom, fand bereits am ersten Nachmittag großen Anklang.Weitere Programmpunkte in den kommenden Tagen sind beispielsweise Freiwasserschwimmen im Roten Meer, präsentiert von Generali & Deutsche Vermögensberatung, Eisbaden mit PwC Deutschland sowie das Medientraining der Tipico Champion Initiative, alle ebenfalls Nationale Förderer der Sporthilfe. Elite Sports Nutrition (ESN) bietet einen Frühstücks-Corner an, adidas präsentiert das Hautnah-Konzert mit ClockClock.Ein besonderer Höhepunkt der Woche ist am Samstag, 26. September, das gemeinsame Verfolgen der Entscheidung über die deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele. Denn: Unter den Teilnehmenden beim Sporthilfe Club der Besten sind Athletinnen und Athleten aus allen Bewerberregionen vertreten - darunter die Olympia-Dritte im Eiskunstlauf Minerva Hase aus Berlin, Bob-Olympiasieger Johannes Lochner aus München oder Fecht-Weltmeisterin Larissa Eifler aus Köln. Auch hierzu wird exklusives Videomaterial bereitgestellt.Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands erfolgreichste Athletinnen und Athleten dank des Engagements der Top-Partner Aldiana, Elite Sports Nutrition (ESN), PwC Deutschland und Tipico Champion Initiative und der Partner adidas, APA Brands Events Solutions, Deutsche Bank, Deutsche Telekom sowie Generali & Deutsche Vermögensberatung.Hinweis an die Medien:Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial:Unter nachstehendem Link stellt die Sporthilfe Medien eine Auswahl honorarfreier Bilder sowie Bewegtbildmaterial der Veranstaltung zur Verfügung: picdrop.com/bdxmedialeipzig/CJ26nHfukr (Fotocredit: ©BDX MEDIA/Sporthilfe).Tagesaktuelle O-Töne erhalten Sie die ganze Woche unter folgendem Link: Sporthilfe Club der Besten 2026 eröffnet | Sport Presse Portal. (https://www.sportpresseportal.de/news/XkzLqq/sporthilfe-club-der-besten-2026-eroeffnet) Interviews sowie Schnittbilder von der Eröffnung sind ab sofort verfügbar (Videocredit: Sporthilfe). Weitere Inhalte folgen nach Aktualität im Laufe der Woche.Weitere Informationen:Die vollständige Liste aller teilnehmenden Athletinnen und Athleten sowie weitere Informationen zur Event-Woche finden Sie unter www.sporthilfe.de/clubderbesten/.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6356273