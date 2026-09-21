EQS-News: oneworld Management Company, Inc
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LONDON, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- oneworld wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2026 zur "World's Best Airline Alliance" gekürt. Die Auszeichnung, die am 18. September 2026 in London verliehen wurde, ist für bereits der fünfte Sieg bei den jährlichen Auszeichnungen, die als "Oscars der Luftfahrtbranche" bekannt sind.
"Es ist uns eine Ehre, von Skytrax als 'World's Best Airline Alliance' ausgezeichnet zu werden", sagte Luis Gallego, CEO der International Airlines Group (IAG) und Vorsitzender des Verwaltungsrats von oneworld, bei der Entgegennahme der Auszeichnung. "Diese prestigeträchtige Auszeichnung zeigt, wie sehr das anhaltende Engagement von oneworld' für ein noch vernetzteres und lohnenderes Reiseerlebnis von Reisenden weltweit geschätzt wird."
Die Gewinner der Skytrax-Auszeichnungen werden im Rahmen einer groß angelegten Umfrage zur Kundenzufriedenheit ermittelt, bei der Millionen von Reisenden ihre Reiseerfahrungen mit Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit bewerten.
"Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das herausragende, gleichbleibend hohe Erlebnis, das unsere Mitgliedsfluggesellschaften ihren Kunden weltweit jeden Tag bieten, da oneworld' in den Bereichen Kundenvorteile, Treueprogramme, Nachhaltigkeitsinitiativen und vielem mehr branchenführend ist", sagte Ole Orver, CEO von " oneworld". "Mit den weltweit besten Premium-Angeboten, darunter der Zugang zu First-Class-Lounges, fühlen wir uns geehrt, dass unsere Kunden die Sorgfalt erkennen, mit der unsere Mitgliedsfluggesellschaften ihren Service erbringen."
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21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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