EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



21.09.2026 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 32.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 14.September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 142.500 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 14.09.2026 1.427 0,00% 88,5631 126.380 AQEU 14.09.2026 7.146 0,01% 88,7715 634.361 CEUX 14.09.2026 2.005 0,00% 88,5128 177.468 TQEX 14.09.2026 17.322 0,01% 88,7594 1.537.491 XETA 15.09.2026 3.411 0,00% 89,0128 303.623 AQEU 15.09.2026 6.660 0,00% 89,1294 593.602 CEUX 15.09.2026 1.304 0,00% 88,9121 115.941 TQEX 15.09.2026 16.525 0,01% 89,0623 1.471.755 XETA 16.09.2026 1.608 0,00% 90,5750 145.645 AQEU 16.09.2026 7.240 0,01% 90,5278 655.421 CEUX 16.09.2026 1.655 0,00% 90,6931 150.097 TQEX 16.09.2026 17.397 0,01% 90,5480 1.575.264 XETA 17.09.2026 2.094 0,00% 90,9120 190.370 AQEU 17.09.2026 9.229 0,01% 90,8588 838.536 CEUX 17.09.2026 872 0,00% 90,7904 79.169 TQEX 17.09.2026 16.705 0,01% 90,7904 1.516.654 XETA 18.09.2026 3.566 0,00% 89,1421 317.881 AQEU 18.09.2026 7.679 0,01% 89,1682 684.723 CEUX 18.09.2026 647 0,00% 89,0242 57.599 TQEX 18.09.2026 18.008 0,01% 89,1874 1.606.088 XETA Gesamt 142.500 0,10% 89,6707 12.778.068

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 18. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.091.018 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 21. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand