Sunwin treibt seine europäische Strategie für grüne Mobilität mit einem Portfolio an vollelektrischen Bussen voran

HANNOVER, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IAA Transportation 2026, eine der führenden Veranstaltungen der Nutzfahrzeugbranche, findet vom 14. bis 20. September 2026 auf dem Messegelände Hannover in Deutschland statt. MG Commercial, die MG-Submarke, die sich auf das Segment der Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben spezialisiert hat, wird auf der Veranstaltung erstmals zwei völlig neue batterieelektrische Busse vorstellen: den Stadtbus iEV12 und den Überlandbus iEV12LE.

Veranstaltungsort

Mit seinem Portfolio an mittelgroßen und großen Bussen baut MG Commercial die MG-Produktpalette weiter aus und positioniert sich im Premium-Segment der Busse mit alternativen Antrieben. Durch die Bereitstellung von hochtechnologischen Mobilitätslösungen mit hoher Wertschöpfung strebt MG Commercial an, die Entwicklung eines umfassenden MG-Mobilitätsökosystems voranzutreiben, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Verkehr umfasst.

Die Teilnahme von MG Commercial an der IAA Transportation stellt einen weiteren Meilenstein dar, nachdem die Marke im Oktober 2025 auf der Busworld Europe ihr Europa-Debüt gefeiert hat.

Der iEV12LE, der in Hannover seine Weltpremiere feiert, ist ein batterieelektrischer Niederflur-Überlandbus, der für den Betrieb der Klasse II konzipiert wurde. Das Fahrzeug ist auf den Markt für den Fern- und Nahverkehr ausgerichtet und vereint Batterie-, Elektronik- und Schlüsseltechnologien. Seine Architektur mit niedrigem Einstieg verbindet Zugänglichkeit und Komfort für die Fahrgäste mit einem effizienten Betrieb und bietet gleichzeitig eine Reichweite von mehr als 650 km im e-SORT-2-Testzyklus.

Ma Zhengang, CEO von Sunwin Bus, erklärte im Rahmen der Veranstaltung, dass die Vorstellung der iEV12-Serie auf der IAA Transportation nicht nur die neuesten technologischen Errungenschaften von MG Commercial im Bereich der batterieelektrischen Busse demonstriere, sondern auch das Engagement des Unternehmens widerspiegele, den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen.

Er betonte, dass der iEV12 und der iEV12LE hocheffiziente batterieelektrische Antriebstechnologie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie eine leichte und zugleich auf Sicherheit ausgerichtete Karosseriestruktur vereinen. Diese Technologien stehen in engem Zusammenhang mit dem laufenden Wandel des öffentlichen Nahverkehrs in Europa hin zu einer kohlenstoffärmeren und zunehmend digitalisierten Mobilität.

Die beiden Modelle wurden entwickelt, um Fahrgästen und Betreibern ein effizienteres, sichereres und komfortableres Erlebnis im öffentlichen Nahverkehr zu bieten und gleichzeitig zu umweltfreundlicheren Mobilitätslösungen für Städte und Gemeinden beizutragen.

Aufbauend auf der hundertjährigen Markentradition und dem technologischen Know-how von MG stärkt die Expansion in den Bereich der öffentlichen Mobilität das strategische Portfolio von MG im Sektor der Nutzfahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien weiter. Dies zeigt zudem, wie die hundertjährige Marke MG weiterhin technologische Innovationen vorantreibt und gleichzeitig einen Beitrag zur Erfüllung der sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft leistet.

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Jonny Yuan E-Mail: wei.yuan@sunwinbus.com