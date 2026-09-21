Die Auswahl an Softwarelösungen für Makler ist größer denn je - doch mehr Tools bedeuten nicht automatisch mehr Effizienz. Entscheidend ist ein durchdachter Tech-Stack, in dem die richtigen Systeme miteinander verbunden sind. Ein Beitrag von Markus Stadler, Gründer und Geschäftsführer der Finanzgenies und Gewinner des Sonderpreises Baufinanzierung beim Jungmakler Award 2025Die Digitalisierung der Versicherungsbranche bietet Maklerunternehmen ein riesiges Spektrum an technologischen Möglichkeiten. Den vollständigen Artikel lesen ...
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