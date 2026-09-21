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Die wichtigste Krypto News dieser Woche: Bitcoin durchbricht $81.000, und der Markt springt 5,2 Prozent auf $2,86 Billionen. Ist das Schlimmste eingepreist, oder täuscht diese Rallye? Die Fed erhöhte den Leitzins am 16. September zum ersten Mal seit drei Jahren. Die Bank of Japan folgte zwei Tage später mit dem höchsten Zinssatz seit 31 Jahren. Bitcoin fiel kurz, kletterte bis zum 18. September über $81.000 zurück und zeigte überraschende Stärke. Spot-ETFs verzeichneten $433 Millionen Zuflüsse an einem Tag, und der Fear and Greed Index sprang auf 71. Unter den Schlagzeilen füllt sich ein Presale mit fertigen Produkten Woche für Woche weiter.

Was erzählen die Krypto News über die Rallye nach der Zinserhöhung?

Am 19. September erreichte die Marktkapitalisierung $2,86 Billionen laut CoinGabbar. Bitcoin notierte bei $81.256 mit 4,2 Prozent Tagesplus. ETH stieg 5,3 Prozent auf $2.635, XRP gewann 6,1 Prozent auf $1,41, und Dogecoin legte 2,5 Prozent auf $0,0873 zu. Solana stieg 3,8 Prozent und Cardano 4,7 Prozent, was die Rallye über alle Sektoren hinweg bestätigte. Die CLARITY Act war drei Tage zuvor im Senat gescheitert, dennoch kaufte der Markt unbeirrt weiter, als wäre die Nachricht bereits verdaut.

Fidelitys FBTC zog $311 Millionen der gesamten ETF-Zuflüsse an, wie Time News berichtete. BlackRocks IBIT folgte mit $108 Millionen am selben Tag. Die BTC-Dominanz kletterte auf 62,8 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit März 2025. Die CFTC schickte ihren Regelentwurf unter dem Titel "Regulation Crypto Asset Markets" ans Weiße Haus zur Prüfung, und eine Entscheidung wird vor Ende des vierten Quartals erwartet. Am 20. September liegt die Gesamtkapitalisierung bei $2,74 Billionen laut CoinCodex, ein leichter Rückgang nach dem Spurt, doch Bitcoin hält sich stabil über $80.000 mit einem Fear-Index von 71.

Die DeFi-Kapitalisierung stieg sieben Prozent auf $82 Milliarden, während das DeFi-Handelsvolumen $9,17 Milliarden erreichte. Das Stablecoin-Volumen kletterte auf $113 Milliarden an einem einzigen Handelstag und unterstrich die Liquidität im System. Das FBI warnte am 18. September, dass die nordkoreanische Gruppe WaterPlum über 30.000 Computer in mehr als 100 Ländern infiziert und Daten aus über 7.000 Wallets gestohlen hatte. Trotz dieser Sicherheitsbedenken kaufte der Markt weiter. Polygon kündigte die Verbrennung von 100 Millionen POL an, finanziert aus $24,5 Millionen Jahresumsatz. Wenn Käufe trotz zweier Zinserhöhungen, eines gescheiterten Gesetzentwurfs und einer Hacking-Warnung in dieser Höhe weiterlaufen, endet die Angstphase. Die Coins, die von der letzten Angstphase am meisten profitierten, hatte zu dem Zeitpunkt niemand auf dem Schirm.

Warum ist Pepeto der Name, der in den Krypto News immer wieder auftaucht?

Bitcoin, Ethereum und XRP legten diese Woche zu, doch alle drei stehen weit unter ihren Höchstständen. Die größten Gewinne eines Zyklus kommen nie von den Coins, die bereits in jeder Schlagzeile stehen.

Pepeto ist kein Presale, der über künftige Pläne spricht. Jedes Produkt ging live, bevor die erste Einzahlung eintraf, und genau deshalb stecken über $10,38 Millionen im Smart Contract. PepetoSwap erhebt null Gebühr auf Trades. Andere Börsen verlangen $3 auf eine $1.000-Order, bei Pepeto bleibt das Geld vollständig beim Käufer. Die Plattform bietet Market Orders, Limit Orders und zeitgesteuerte Käufe über ein privates Relay, das Bots vor jedem Swap blockiert.

Der Audit durch SolidProof kam ohne Beanstandungen zurück, weil die Prüfer jede Funktion des Codes vor dem ersten Verkaufstag analysiert und abgesegnet haben. Der Kopf hinter dem allerersten Pepe-Token hat dieses Projekt gestartet. Die Smart Contracts stammen von einem Programmierer mit direkter Erfahrung aus dem Binance-Ökosystem. Diese Fakten lösen das Vertrauensproblem, an dem die meisten Presale-Token scheitern.

Die Bridge sendet Coins zwischen Ethereum, Solana und drei weiteren Chains ohne Kosten in unter einer Minute. Bei $0,000000188 liegt Pepeto dort, wo der frühe Pepe stand, bevor die Welt davon erfuhr. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich dort, wo das Renditepotenzial vor dem Listing am höchsten erscheint.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der die Angstphase hinter sich lässt, doch BTC und ETH stehen weit unter ihren Allzeithochs, und eine Verdopplung von dort braucht Monate. Frühe DOGE- und SHIB-Halter verwandelten tausend Dollar in ein Vermögen und wünschen sich heute, mehr gekauft zu haben. Das Muster wiederholt sich: Pepeto liefert fertige Produkte, das Kapital fließt, und das Listing steht bevor. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website bleibt nicht ewig offen, und jede gefüllte Stufe hebt den Preis.

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FAQs

Was ist die wichtigste Nachricht im Kryptomarkt im September 2026?

Die Fed erhöhte die Zinsen, doch der Markt stieg auf $2,86 Billionen. Bitcoin hält sich über $81.000 mit $433 Millionen ETF-Zuflüssen an einem Tag.

Warum entscheiden sich Anleger für Pepeto?

Pepeto bietet das Frühphasen-Renditepotenzial, das große Coins nicht mehr liefern. Laufende Produkte und ein bevorstehendes Listing machen den Unterschied. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website.