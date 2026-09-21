Wie klimafreundlich wirtschaften die Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX tatsächlich? Ein Klima-Report übersetzt Emissions- und Finanzdaten von 71 Konzernen in eine leicht vergleichbare Gradzahl. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede und bei mehr Unternehmen eine Verschlechterung als eine Verbesserung.71 Unternehmen im Vergleich Die Untersuchung wertet Nachhaltigkeitsberichte sowie Emissions- und Finanzdaten von insgesamt 71 Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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