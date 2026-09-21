Die Ölpreise setzen zu Wochenbeginn ihre Korrektur fort. Brent-Öl nähert sich der Marke von 100 US-Dollar. WTI-Öl notiert bereits unterhalb dieser psychologisch wichtigen Marke.Vorsichtige Anzeichen der diplomatischen Annährung zwischen den USA und dem Iran lassen den Ölmarkt durchatmen. Hoffnungsvolle Signale gab es in den letzten Wochen bereits ein ums andere Mal. Bis zu einer finalen Beilegung des Konflikts ist es noch ein weiter Weg. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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