Der Kryptomarkt nimmt wieder Fahrt auf: Bitcoin ist zuletzt über die Marke von 85.000 US-Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Januar geklettert. Rückenwind kommt unter anderem von wieder anziehenden Zuflüssen in die US-Spot-Bitcoin-ETFs, während gleichzeitig zahlreiche Short-Positionen liquidiert wurden. Auch XRP zeigt Stärke und nähert sich erneut der Marke von 1,50 US-Dollar. Besonders bemerkenswert sind die anhaltenden Zuflüsse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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