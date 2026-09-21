Das finnische Gesundheits-Hardware-Unternehmen Oura geht an die Börse. Der Hersteller des gleichnamigen Smart Rings will 50 Millionen Aktien über die Nasdaq-Technologiebörse ausgeben. Ist ein Investment in die Oura-Aktie eine smarte Sache oder sollten sich Anleger diesen Ring besser nicht anziehen? Details des Börsengangs Ausgegeben wird die Oura-Aktie zu einem Preis zwischen 40 und 44 US$. Damit ist der Börsengang im best case 2,2 Milliarden US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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