Steht der deutsche Kult-Getränkehersteller Berentzen vor Verkauf in die USA? Die Firma bestätigt sie befände sich mit dem US-Branchenriesen Sazerac in Gesprächen zu einer Übernahme, die Ende 2026 vollbracht werden soll. Die Aktie regiert prompt. Doch bevor die Hoffnung zu groß wird: Berentzen soll auf Wunsch von Sazerac nach Übernahme von der Börse genommen werden. Der einzige Vorteil für Aktionäre der Aktie ist der Kauf der Aktie zu einem niedrigeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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