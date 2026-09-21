Die Hensoldt-Aktie hat seit ihrem Augusthoch in der Spitze rund -22% eingebüßt und notiert aktuell bei 77,40 €. Noch schwerer als der reine Kursverlust wiegt aus charttechnischer Sicht jedoch der Bruch des seit Ende Juni etablierten Aufwärtstrends. Zwar versuchen die Käufer derzeit eine Stabilisierung oberhalb von 75,98 €, doch für eine Entwarnung reicht das noch lange nicht. Ist die Korrektur damit tatsächlich beendet, oder wartet bereits die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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