Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag von ntv erneut den "Versicherer des Jahres" gekrönt. Insgesamt erreicht die Branche zwar ein befriedigendes Gesamtergebnis, doch kein Versicherer kann ein "sehr gutes" Resultat erzielen. Mit welchem Anbieter sind Kunden am zufriedensten? Mit welchen Versicherern sind Kunden besonders zufrieden? Das hat eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders ntv analysiert. Der Gewinner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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