XRP Kurs erholt sich nach Stripe-Deal und CLARITY-Scheitern - doch ein Widerspruch bleibt

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XRP fiel innerhalb von 24 Stunden um 8 %, als der CLARITY Act im US-Senat mit 49 zu 50 Stimmen scheiterte. Nur zwei Tage später kletterte der Kurs wieder über 1,40 Dollar, weil Ripple eine Verbindung zu Stripes KI-Zahlungsstandard herstellte. Eine Nachricht öffnete einen neuen Anwendungsfall, die andere schloss den Weg zu klaren Bundesregeln. Dieses Hin und Her prägt den XRP Kurs seit Wochen. Die Technik macht Fortschritte, doch ohne regulatorische Klarheit bleibt das Risiko bestehen. Bei einer Bewertung von über 90 Milliarden Dollar bewegt sich der Kurs trotz starker Nachrichten nur in einer engen Spanne. Dieser Artikel zeigt, was die jüngsten Ereignisse für Trader bedeuten und wo sich abseits der großen Coins ein genauerer Blick lohnt.

Was bewegt den XRP Kurs im September 2026?

Ripple verband XRP am 17. September mit dem Machine Payments Protocol von Stripe und Tempo laut CoinDesk. KI-Agenten können damit mit XRP für Daten und Rechenleistung bezahlen, ohne dass ein Mensch jede Transaktion genehmigen muss. Eine Zahlung bestätigt sich in unter fünf Sekunden bei Gebühren unter einem Cent laut Benzinga. Noch hat kein Händler auf Stripes Plattform eine Live-Sitzung über das Protokoll abgewickelt, doch die Infrastruktur steht.

Zwei Tage zuvor stimmte der Senat mit 49 zu 50 gegen den CLARITY Act. Das Gesetz hätte dem Kryptomarkt erstmals klare Bundesregeln gegeben. XRP fiel um 8 % auf 1,29 Dollar, während Bitcoin nur 1,4 % verlor. Die Erholung kam schnell, und am 20. September stand der Kurs wieder bei 1,40 Dollar laut CoinGecko. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 90 Milliarden Dollar. Analysten beobachten 1,50 Dollar als nächsten Widerstand, und ein Rückgang unter 1,35 Dollar könnte den Kurs auf 1,20 Dollar drücken. Bei 90 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Aufwärtsbewegung enormes Kapital von außen. Der Stripe-Deal zeigt, dass echte Werkzeuge auf echten Ketten gefragt sind, doch wer nicht auf Regulierung warten will, sucht anderswo.

Pepeto liefert die Werkzeuge, auf die der XRP Kurs noch wartet

XRP hat den Stripe-Deal, aber keinen Händler, der ihn nutzt. XRP hat die Technik, aber keine klaren Regeln. Pepeto hat kein regulatorisches Gepäck, dafür eine Börse, die bereits läuft, und einen Presale, der sich mit jeder Runde füllt.

Der Token betreibt PepetoSwap, eine funktionierende Börse, bei der Tauschgeschäfte nichts über die Netzwerkgebühren hinaus kosten. Der Grund, warum sich das Projekt abhebt, ist einfach: nichts daran ist nur angekündigt, alles läuft bereits. Trader können Limit-Kauforders setzen, automatische Wiederholungskäufe nach einem festen Plan laufen lassen und mit einem eingebauten Schutz gegen Front-Running handeln. Das Volumen hat bei täglichen Tests die Marke von 50 Millionen Dollar erreicht.

Ein Sicherheitstool scannt 42 Vertragspunkte, bevor ein Tausch freigeschaltet wird, und sobald der Scanner eine Falle erkennt, wird der Handel sofort gestoppt. Der Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, bei einem aktuellen Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar. Der Gründer steht hinter dem ersten Pepe-Coin, der bei 420 Billionen Token auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar wuchs. SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und das gesamte Team bestätigt, sodass die Codebasis vor dem Start des Presales vollständig von einer unabhängigen Stelle auditiert und freigegeben war.

Fünf Ketten sind über eine Live-Brücke verbunden: Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum, und Transfers landen in unter einer Minute ohne Kosten. Eine Binance-Notierung steht bevor, und jemand aus dem Binance-Umfeld arbeitet in diesem Team. Der Preis steigt mit jeder neuen Runde, und wer den heutigen Einstieg noch mitnehmen will, findet den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Der XRP Kurs pendelt zwischen Fortschritt und Stillstand, während Pepeto sich in einer klaren Richtung bewegt: vorwärts. Jede Runde, die sich füllt, hebt den Einstiegspreis für die nächste Gruppe. Der Stripe-Deal beweist, dass der Markt funktionierende Werkzeuge will, und Pepeto hat sie bereits im Einsatz. Jeder Tag im Presale bringt den Listingtermin näher, und mit ihm steigt der Preis auf die nächste Stufe. Wer den Einstieg auf dem heutigen Niveau will, hat nur noch das Zeitfenster der laufenden Runde. Der Presale wartet nicht, und der Markt danach auch nicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten XRP-Nachrichten dieser Woche?

Ripple verband XRP am 17. September mit dem KI-Zahlungsstandard von Stripe und Tempo. Am 15. September scheiterte der CLARITY Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen. XRP fiel 8 %, erholte sich aber schnell auf über 1,40 Dollar.

Wie viel könnte Pepeto nach der Notierung wachsen?

Das Renditepotenzial ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Presale-Preis und dem Notierungskurs an großen Börsen. Pepeto hat eine funktionierende Börse ohne Gebühren, und eine Binance-Notierung steht bevor. Den aktuellen Presale-Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.