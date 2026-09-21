Der Weltkongress der Fertigungsindustrie 2026 findet vom 20. bis 23. September in Hefei in der Provinz Anhui statt. Unter dem Motto "Intelligente Fertigung für eine bessere Zukunft" hat die Veranstaltung mehr als 1.000 Vertreter aus Regierung und Wirtschaft sowie über 500 internationale Delegierte angezogen. Mehr als 40 multinationale Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Russland und weiteren Ländern präsentieren sich in Gemeinschaftsausstellungen, um neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Fertigung zu erschließen.

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Der Weltkongress der Fertigungsindustrie 2026 eröffnet in Hefei und rückt neue Chancen für die globale Zusammenarbeit bei intelligenter Fertigung in den Fokus

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Anhui, dem Nationalen Beratungsausschuss für Fertigungsstrategie, der Chinesischen Vereinigung kleiner und mittlerer Unternehmen und der Globalen Allianz der KMU ausgerichtet. Seit ihrer erstmaligen Veranstaltung in Hefei im Jahr 2018 wurde sie neun Jahre in Folge durchgeführt und hat sich zu einer wichtigen Plattform für den weltweiten Austausch, die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Nutzen im Fertigungssektor entwickelt. Darüber hinaus werden bedeutende Berichte veröffentlicht, darunter der Jahresbericht über die Entwicklung industrieller Grundlagen (2025-2026) und Kapazität und Niveau der digitalen und intelligenten Transformation in der Fertigungsindustrie (2026). Sie liefern Daten und praktische Erfahrungen für die weltweite Entwicklung der Fertigungsindustrie.

Die diesjährige Veranstaltung legt noch größeren Wert auf Offenheit und Zusammenarbeit. Als Ehrengastland hat das Vereinigte Königreich Vertreter entsandt, die an der Eröffnungszeremonie teilnehmen und dort eine Ansprache halten. Zu den internationalen Veranstaltungen gehören ein Matchmaking-Event für kleine und mittlere Unternehmen, die ins Ausland expandieren, sowie zur internationalen Zusammenarbeit entlang industrieller Wertschöpfungsketten, ein Matchmaking-Event zur chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Fertigungssektor und ein chinesisch-französisches Matchmaking-Event zur Industrie der Zukunft. Damit wird die globale industrielle Zusammenarbeit weiter gestärkt und der hochwertigen Entwicklung der weltweiten Fertigungsindustrie neue Dynamik verliehen.

Die Ausstellung erstreckt sich über 70.000 Quadratmeter und verlagert den Schwerpunkt von der Präsentation einzelner Produkte hin zur Darstellung umfassender Ökosysteme. Ein 20.000 Quadratmeter großer Bereich, der den Errungenschaften der Fertigungsindustrie gewidmet ist, umfasst zehn Ausstellungszonen, darunter eine Einführungshalle, die Ausstellung der führenden Fertigungsnationen, die Ausstellung der Ehrengastprovinz, die internationale Ausstellung, die Ausstellung für intelligente vernetzte Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien sowie die Ausstellung für Robotik und verkörperte Intelligenz. Weitere 50.000 Quadratmeter konzentrieren sich auf fünf Bereiche, darunter automobile Lieferketten und Halbleiter, künstliche Intelligenz und Robotik. Im Luogang Park präsentiert eine interaktive, integrierte Ausstellung unbemannter Systeme Flüge unbemannter Luftfahrzeuge und Vorführungen autonomer Fahrzeuge und bringt damit Spitzentechnologien einem breiteren Publikum näher.

Der Zeitraum des 15. Fünfjahresplans stellt eine entscheidende Phase für Anhuis Übergang von einer bedeutenden Industrieprovinz zu einer starken Fertigungsprovinz dar. Mit Blick auf die Zukunft wird sich Anhui der Welt mit noch größerer Offenheit zuwenden und einen weiteren Beitrag zur hochwertigen Entwicklung der globalen Fertigungsindustrie leisten.

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