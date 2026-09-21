Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



21.09.2026 / 17:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.09.2026 Kursziel: 5,00 EUR (zuvor: 4,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Umsatzprognose deutlich angehoben, EBITDA-Spanne verengt



BIKE24 hat am 16. September per Ad-hoc-Mitteilung die Umsatzprognose für 2026 deutlich angehoben und die Ergebnisbandbreite konkretisiert. Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand nun Erlöse von 345 bis 360 Mio. EUR nach zuvor 316 bis 332 Mio. EUR - ein Beleg dafür, dass sich die auf den HIT skizzierte Wachstumsdynamik zuletzt nochmals beschleunigt hat.



Breit getragenes Wachstum, aber margenseitig durchwachsen: Treiber der Anhebung ist laut Unternehmen eine erhöhte Nachfrage über alle Märkte hinweg, mit besonders starker Dynamik in den internationalen Märkten. Das passt zur zuletzt kommunizierten Lokalisierungsstrategie und untermauert aus unserer Sicht die auf dem HIT hervorgehobene Sortimentsbreite als Wachstumstreiber außerhalb der DACH-Kernmärkte. Gleichzeitig weist BIKE24 darauf hin, dass das überdurchschnittliche internationale Wachstum derzeit mit markt- und länderspezifisch geringeren Ergebnisbeiträgen einhergeht. Zusätzlich belasten ein preissensitives Marktumfeld, eine hohe Nachfrage nach margenschwächeren Elektronikartikeln sowie gestiegene Transportkosten die Ergebnisentwicklung. Beim bereinigten EBITDA bestätigt das Unternehmen zwar die bestehende Jahresprognose von 16,0 bis 20,0 Mio. EUR, präzisiert die Erwartung nach aktuellem Stand aber auf eine engere Bandbreite von 16,0 bis 18,0 Mio. EUR. Der Vorstand hält dabei explizit an der wachstumsorientierten Aussteuerung fest, um die Marktdynamik zur weiteren Kundengewinnung und Erhöhung der Marktdurchdringung zu nutzen - aus unserer Sicht eine nachvollziehbare Priorisierung von Marktanteilsgewinnen in einem konsolidierenden Wettbewerbsumfeld.



Einordnung gegenüber unseren Schätzungen: Unsere bisherige Umsatzprognose von EUR 336,0 Mio. lag bereits oberhalb der alten Guidancespanne, aber unterhalb des unteren Endes der neuen Guidance-Spanne. Wir heben unsere Schätzung entsprechend auf EUR 355,0 Mio. an und positionieren uns damit im oberen Bereich der neuen Unternehmensspanne von EUR 345 bis 360 Mio. Bei der Ergebnisgröße verhält es sich umgekehrt: Unsere bisherige adj. EBITDA-Schätzung von EUR 20,5 Mio. lag oberhalb der nun präzisierten Bandbreite von EUR 16,0 bis 18,0 Mio. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Margenmixes aus internationalem Wachstum, höherem Elektronikanteil und gestiegenen Frachtkosten reduzieren wir unsere EBITDA-Schätzung auf EUR 18,0 Mio. und damit an das obere Ende der neuen Unternehmensbandbreite. In der Folge senken wir unsere implizite EBITDA-Marge 2026e auf rund 5,1% (zuvor 6,1%).



Fazit: Die Ad-hoc-Mitteilung bestätigt den auf dem HIT gezeichneten Befund einer intakten, sogar beschleunigten Top-Line-Dynamik, insbesondere in den internationalen Märkten. Wir heben unsere Umsatzschätzung 2026e ff. an, senken im Gegenzug aber unsere adj. EBITDA-Schätzung für 2026 auf EUR 18,0 Mio., um der margenseitig temporär schwächeren Ergebnisqualität im internationalen Wachstum Rechnung zu tragen. Da Wachstum und Marktanteilsgewinne strategisch priorisiert werden und die strukturellen Werttreiber (Sortimentsbreite, Logistikautomatisierung, zusätzliche Ertragshebel) unverändert intakt sind, sehen wir die Investmentthese im Kern bestätigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 5,00 EUR.







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