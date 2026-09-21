Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
14/09/2026
FR0014000MR3
37 000
72.4064
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
14/09/2026
FR0014000MR3
13 000
72.3893
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
14/09/2026
FR0014000MR3
20 000
72.4000
CEUO
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
14/09/2026
FR0014000MR3
100 000
72.5000
XOFF
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
15/09/2026
FR0014000MR3
35 000
72.8054
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
15/09/2026
FR0014000MR3
15 000
72.8971
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
15/09/2026
FR0014000MR3
12 110
72.6200
CEUO
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
15/09/2026
FR0014000MR3
136 000
72.7647
XOFF
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
16/09/2026
FR0014000MR3
50 000
73.9185
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
16/09/2026
FR0014000MR3
100 000
73.6200
XOFF
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
17/09/2026
FR0014000MR3
35 000
76.3041
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
17/09/2026
FR0014000MR3
15 000
76.3512
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
18/09/2026
FR0014000MR3
20 443
77.3593
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
18/09/2026
FR0014000MR3
9 557
77.3129
CEUX
TOTAL
598 110
73.4469
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
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Contacts:
Eurofins