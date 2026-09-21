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XTB
21.09.2026 17:43 Uhr
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ARM Aktie im Höhenflug: Wie der AGI-Chip und SoftBank den Kurs treiben

Die ARM Aktie zählt mit einem Kursplus von rund 14 - zu den stärksten Werten im Technologiesektor. Neben einer sektorenweiten Erholung bei Halbleiteraktien durch sinkende Anleiherenditen und nachgebende Ölpreise lieferten vor allem Aussagen von CEO Rene Haas zur Verwertung des eigenen AGI-Prozessors frischen Aufwind.

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