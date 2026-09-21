Die Auslieferung des Flugzeugs setzt die Meilensteine des CCA-Programms fort

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gratuliert der US-Luftwaffe (USAF) zu den raschen Fortschritten bei ihrem "Collaborative Combat Aircraft"-Programm, dessen Herzstück die von GA-ASI entwickelte und hergestellte FQ-42 Vengeance ist. Der jüngste Meilenstein wurde am 18. September erreicht, als eine neue FQ-42 Vengeance an die Creech AFB in Nevada ausgeliefert wurde, um den Betrieb mit Test- und Evaluierungseinheiten fortzusetzen.

"Das CCA-Programm schreitet unglaublich schnell voran", sagte Mike Atwood, Vice President für fortgeschrittene Programme bei GA-ASI. "Jede Woche erzielt die Luftwaffe mit der Vengeance neue und noch beeindruckendere Erfolge. Es ist erstaunlich, wie weit dieses Programm in so kurzer Zeit gekommen ist."

Die in Creech eingetroffene FQ-42 wird die regelmäßigen Test- und Evaluierungsflüge mit der Luftwaffe fortsetzen, die darauf abzielen, das neue Flugzeug zu erproben. Frühere Erprobungen mit der "Vengeance" und anderen Jets von GA-ASI - darunter die XQ-67A Off-Board Sensing Station und die MQ-20 Avenger- haben gezeigt, dass das Trio der Kampfflugzeuge in verschiedenen Szenarien fliegen kann, die die Grenzen der militärischen Luftfahrt erweitern. Die Jets von GA-ASI absolvierten Flüge sowohl teilautonom als auch autonom mit verschiedenen KI-Piloten sowie unter der kollaborativen Steuerung durch menschliche Kampfpiloten, die F-22 Raptor und F-35 Lightning II flogen.

Die FQ-42 "Vengeance", ein unbemanntes Kampfflugzeug der fünften Generation mit einem internen Waffenschacht und weiteren Merkmalen, die auf geringe Erkennbarkeit und erhöhte Überlebensfähigkeit ausgelegt sind, hat Formationsflüge neben F-35 und F-15E "Strike Eagle" absolviert, um gemeinsame Kontrolloperationen mit bemannten Flugzeugen vorzubereiten. Diese Experimente werden die zuvor von GA-ASI durchgeführten Demonstrationsflüge nachbilden, bei denen die MQ-20 als CCA-Ersatzmodell eingesetzt wurde, um den CCA-Einsatz parallel zum primären Entwicklungsprogramm der US-Luftwaffe voranzutreiben.

GA-ASI wurde im April 2024 von der US-Luftwaffe ausgewählt, um seriennahe Flugtestmodelle für das CCA-Programm zu bauen. Die FQ-42 "Vengeance" absolvierte im August 2025 ihren Erstflug und wurde im Juni 2026 für einen ersten Produktionsauftrag ausgewählt. GA-ASI hat eine neue Lackieranlage für Low-Observable-Beschichtungen zur Unterstützung der CCA-Produktion fertiggestellt und ist derzeit in der Lage, sechs Flugzeuge pro Monat auszuliefern, um die Ziele der US-Luftwaffe zu erfüllen; zudem stehen weitere Produktionsflächen zur Verfügung, um auf zusätzliche Bestellungen reagieren zu können.

Die Produktion der FQ-42 Vengeance läuft derzeit auf eigene Kosten des Unternehmens, während die staatlichen Finanzierungspläne weiter konkretisiert werden. Damit setzt GA-ASI seine langjährige Tradition fort, auf eigenes Risiko mit eigenen Mitteln zu arbeiten, um die Beschaffungsplanung der USA zu unterstützen und Lieferverzögerungen zu vermeiden. GA-ASI plant den Bau mehrerer Kampfflugzeuge für die eigene Unternehmensflotte, um in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren, die Risiken reduzieren und die Fähigkeiten für seine weltweiten Kunden erweitern.

Die XQ-67A und die FQ-42 sind zwei an Kunden ausgelieferte Beispiele der "Gambit"-Serie von GA-ASI, einer Reihe von Kampfflugzeugen der nächsten Generation. Das modulare Design der "Gambit"-Serie ermöglicht die schnelle Integration neuer Systeme, Waffen und Autonomie-Software, sodass Kunden die Plattform ohne wesentliche Neukonzeption rasch auf neue Missionen umstellen können.

GA-ASI baut und fliegt seit fast zwei Jahrzehnten unbemannte Jets, beginnend mit dem vom Unternehmen finanzierten MQ-20 Avenger im Jahr 2008. Der Avenger wurde von GA-ASI intensiv als Testflugzeug für die Entwicklung von CCA eingesetzt. Der in Zusammenarbeit mit dem Air Force Research Laboratory entwickelte Jet "XQ-67A Off-Board Sensing Station" des Unternehmens ist ein hochmodernes Modell für autonome kollaborative Plattformen mit fortschrittlicher luftgestützter Sensorik und diente als fliegender Prototyp für das FQ-42-Vengeance-Programm.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A und FQ-42A. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multimissionslösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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