Vier rote Handelstage in Folge. Der Ölpreis rutscht, und diesmal ist es die Hoffnung auf Diplomatie, die den Markt bewegt. Der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl fiel heute zeitweise bis auf 99,54 US$, den tiefsten Stand seit dem 9. September. Das entspricht einem Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber Freitag. Zuletzt notierte Brent wieder knapp über der runden Marke, bei 100,40 US$. Trump, Iran und die Hoffnung auf ein Gespräch US-Präsident Donald Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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